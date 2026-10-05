Meteoroloji, Malatya, Elazığ ve Adıyaman için sel ve su baskını uyarısı yaptı

(NKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Hava sıcaklığının da yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat, Giresun ve Trabzon çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışın, Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, söz konusu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Hava sıcaklıklığının ise yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.