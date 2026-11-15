Meteoroloji raporuna göre 7 bölgenin 5'inde ekim sıcaklığı normallerin altında kaldı

Türkiye'de 2026 yılı ekim ayı ortalama sıcaklığı, 15,3 dereceyle mevsim normallerinin 0,3 derece altında kaldı.

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "2026 yılı Ekim Ayı Ortalama Sıcaklıklarının 1991-2020 Normallerine Göre Mukayesesi Raporu"ndan derlediği bilgilere göre Türkiye'de 1991-2020 döneminde 15,6 derece olan ekim ayı ortalama sıcaklığı, bu yıl 15,3 derece olarak kayıtlara geçti.

Ekim ayında ortalama sıcaklıklar, Marmaris, Muğla, Akhisar, Datça, Korkuteli, Elmalı, Dalaman, Senirkent, Acıpayam, Mut, Kaş, Manavgat, Antakya, Finike, Silifke, Tefenni, Samandağ, Ergani ve Çermik çevrelerinde mevsim normallerinin altında kaldı.

Yalova, Trabzon, Rize'nin Pazar ilçesi, Bartın, Hopa, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Yurdun diğer kesimlerinde sıcaklıklar, mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Ekim ayında en yüksek sıcaklık 33,8 dereceyle Adana'nın Kozan ilçesinde, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 2,7 dereceyle Erzurum'da ölçüldü.

Sıcaklıklar Akdeniz'de normalin 1,1 derece altında kaldı

Bölgesel verilere göre, ekim ayında mevsim normallerinden en fazla sapma Akdeniz Bölgesi'nde yaşandı. Bölgede uzun yıllar ekim ayı ortalama sıcaklığı 19,4 derece iken bu yıl 18,3 derece olarak kaydedildi. Ege Bölgesi'nde uzun yıllar ortalaması 17,3 derece olan sıcaklık, bu yıl 16,4 dereceye geriledi.

Marmara Bölgesi'nde ekim ayı ortalama sıcaklığı 15,9 derecelik normalin altında kalarak 15,7 derece, İç Anadolu Bölgesi'nde ise 12,7 derecelik normalin hemen altında 12,6 derece olarak gerçekleşti. Karadeniz Bölgesi'nde ekim ayı ortalama sıcaklığı, 14,5 derecelik normalinin üzerine çıkarak 14,9 dereceye ulaştı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise uzun yıllar ortalaması 12 derece olan ekim ayı sıcaklığı bu yıl 12,2 derece, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise 19,5 derecelik normalinin altında kalarak 18,9 derece olarak gerçekleşti.

Böylece ekim ayında 7 coğrafi bölgenin 5'inde ortalama sıcaklıklar uzun yıllar ortalamasının altında, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise üzerinde kaydedildi.