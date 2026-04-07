Türkiye Genelinde Parçalı Bulutlu Hava ve Yerel Sağanaklar Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Kütahya, Denizli ve Muğla ile Samsun’un batı, Artvin’in iç kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek. Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz Bölgesinde ise kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağış uyarısı ve çığ tehlikesi uyarısı yapılarak, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtiliyor.