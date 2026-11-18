Meteorolojiye göre Karadeniz'de Cide-Bafra hattında yarın sabah fırtına etkili olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre Karadeniz'de Cide-Bafra arasında rüzgar yarın sabah batı ve kuzeybatıdan fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın akşam etkisini kaybetmesi beklenirken ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'de Cide- Bafra arasında rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen fırtına sebebiyle ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?