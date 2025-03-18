Metin Demir Anısına Karate Ödül Töreni Düzenlendi

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, karate antrenörü Metin Demir anısına düzenlenen ödül töreninde geleceğin sporcularıyla buluştu. Sporculara madalyalarını takdim eden Kotan, "Atatürk'ün çocukları ve gençliği her zaman bizi gururlandırıyor. Onları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Kotan, geçen günlerde makamında ağırladığı Mets Fit Spor Kulübü yetkilileri Yunus Demir, Salih Çetinkaya ve İsmail Can'ın davetini kırmayarak; merhum karate antrenörü Metin Demir anısına düzenlenen Karate Sporcu Ödül Töreni'ne katıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen törende, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda derece elde eden sporcular madalyalarını Başkan Kotan'dan aldı.

Madalya takdim töreninde konuşan Kotan, sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Atatürk'ün çocuklarıyla gurur duyuyoruz. Miniklerimiz, azimleriyle hepimizin göğsünü kabartıyor. Kazanacakları sayısız madalya ile ay yıldızlı bayrağımızı göndere çekeceklerine inancımız tam. Yolları açık olsun" ifadelerini kullandı.

Kotan, spora ve sporcuya verdikleri desteklerden dolayı Mets Fit Spor Kulübü'nün yönetici ve antrenörlerine teşekkürlerini iletti.