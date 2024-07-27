Metin Feyzioğlu Lefkoşa Büyükelçiliğine, Yasin Ekrem Serim Prag Büyükelçiliğine atandı

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(ANKARA) - Metin Feyzioğlu Lefkaşa Büyükelçiliğinden Prag Büyükelçiliği'ne, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğine atandı.

Üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere görevlerini tebliğ etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi olarak atanırken, Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da Türkiye'nin Prag Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini 2022 yılından bu yana yürüten Yasin Ekrem Serim, Cumhurbaşkanı başdanışmanı ve Halkbank Yönetim Kurulu üyesi Maksut Serim'in oğlu.