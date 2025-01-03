Metro AG Hainan'da Yeni Mağaza Açıyor

Güncel

HAİKOU, 3 Ocak (Xinhua) -- Alman perakende devi Metro AG, yılın ikinci yarısında Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da yeni bir mağaza açmaya hazırlanıyor.

12.000 metrekarelik alanıyla yeni mağaza, kentin yoğun iş bölgesinde yer alan kültür ve turizm tüketim merkezi Haikou MOVA içerisinde kurulacak. Haikou MOVA; gümrüksüz alışveriş, lüks perakende, moda mağazaları, spor giyim markaları ve kaliteli yemek deneyimlerini bir araya getiriyor.

Çin pazarına 1996 yılında Shangai'da açtığı ilk mağazasıyla giren şirketin an itibarıyla ülkede 98 mağazası bulunuyor.

Üyelik sistemiyle çalışacak olan yeni mağaza, müşterilere özel indirimler ve kişiselleştirilmiş öneriler sunacak. Metro AG, yerel pazara daha iyi hizmet verebilmek için tatil ve dinlence hizmetlerini ön plana çıkarıp yerel tercihleri dikkate alan ürün ve hizmetler sunmayı planlıyor.

Çin, Haziran 2020'de ada eyaleti Hainan'ı yüzyılın ortasına kadar küresel çapta etkili ve üst düzey serbest ticaret limanı haline getirmek için bir master plan yayımladı. Plana göre Hainan'ın 2025 yılına kadar uluslararası bir turizm ve tüketim merkezine, 2035 yılına kadar ise küresel çapta etkili bir turizm ve tüketim adresine dönüştürülmesi hedefleniyor.