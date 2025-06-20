Bakırköy'de, metrobüsün motor kısmından duman yükselince yolcular tahliye edildi.
Beylikdüzü istikametine giden metrobüsün motor kısmından, İncirli Durağı yakınlarında duman yükselmeye başladı.
Yolcular araçtan indirilirken, görevliler metrobüse müdahale etti. Metrobüs, çekici yardımıyla garaja götürüldü. Tahliye edilen yolcular arkadan gelen araçlara yönlendirildi.
Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Metrobüs Duman Çıkardı, Yolcular Tahliye Edildi - Son Dakika
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