Metropolitan Müzesi'nden Kamboçya'ya İade - Son Dakika
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Metropolitan Müzesi'nden Kamboçya'ya İade

11.06.2026 10:53
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New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi, Kamboçya'ya iki antik eser iade etti.

ABD'de New York'un ünlü Metropolitan Sanat Müzesi'nde bulunan iki antik eserin Kamboçya hükümetine iade edildiği açıklandı.

Manhattan Bölge Savcılık Ofisinin Antika Kaçakçılığı Biriminden yapılan açıklamada, iki eserin, antika tüccarı ve ABD'li galerici Nancy Wiener'ın kaçakçılık ağıyla bağlantılı olduğuna dair Metropolitan Sanat Müzesi'ne deliller sunulduğu belirtildi.

Phnom Penh Post gazetesinin haberine göre, Kamboçya Kültür ve Güzel Sanatlar Bakanlığı, müzedeki iki antik eserin, Manhattan Bölge Savcılığı tarafından el konulmasının ardından Kamboçya'ya iade edildiğini duyurdu.

Bakanlık, eserlerin iade edilmesine ilişkin Manhattan Bölge Savcısı ve Eser Kaçakçılığı Birimi'ne teşekkür etti.

Eserlerin, milattan sonra 7. veya 8. yüzyıllardan kalma olduğu değerlendirilen bir atkı taşı ile 10. yüzyıla ait bir kumtaşı heykel olduğu belirtildi.

Metropolitan Müzesi 3 Temmuz 2024'te de Kamboçya'ya 14 heykel iade etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Metropolitan Müzesi'nden Kamboçya'ya İade - Son Dakika

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