MEÜ Güneş Enerjisiyle Tasarruf Sağladı - Son Dakika
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MEÜ Güneş Enerjisiyle Tasarruf Sağladı

MEÜ Güneş Enerjisiyle Tasarruf Sağladı
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Mersin Üniversitesi, güneş enerjisi santralleriyle ocak-temmuzda 8,5 milyon lira tasarruf etti.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, elektrik üretimi için kurdukları güneş enerjisi santrallerinin ocak-temmuz döneminde 8,5 milyon liralık tasarruf sağladığını belirtti.

Rektör Yaşar, geçen yıl Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (KABEV) kapsamında Dünya Bankasından sağlanan finansmanla kurulan santralleri inceledi.

İncelemesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Yaşar, MEÜ'de çevre dostu ve kendi enerjisini üreten kampüs oluşturmak için yatırımların sürdüğünü söyledi.

Yaşar, üniversitede KABEV projesini başarıyla uyguladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Üniversite hastanesi ile tıp ve mimarlık fakültelerimizin otopark alanlarına güneş enerjisi santralleri kurarak atıl alanları temiz enerji üretim merkezlerine dönüştürdük. Bu yılın ocak-temmuz döneminde güneş enerjisi santrallerimizden 1,7 milyon kilovatsaatin üzerinde elektrik üreterek 8,5 milyon lira tasarruf sağladık. Santrallerin devreye girdiği günden bu yana ise toplamda 4,5 milyon kilovatsaati aşan üretimle 27 milyon liranın üzerinde ekonomik kazanım elde ettik."

Hastanenin ve mimarlık fakültesinin mekanik ısıtma-soğutma ve aydınlatma sistemlerini modern teknolojilerle yenilediklerini dile getiren Yaşar, "Geleceğe daha çevreci ve kendi kendine yeten bir üniversite bırakma hedefimize katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza teşekkür ediyor, projenin üniversitemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

Mersin Üniversitesi, Teknoloji, Enerji, Güncel, Güneş, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEÜ Güneş Enerjisiyle Tasarruf Sağladı - Son Dakika

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