Mevsimlik Tarım İşçilerine Saldırı Protesto Edildi

Haber/Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Bektaşlı köyünde mevsimlik tarım işçilerine yönelik saldırı Kadıköy'de protesto edildi. Eylemde yapılan açıklamada "Saldırının nefret saiki ihtimali gözetilerek tüm yönleriyle soruşturulmasını, faillerin caydırıcı, ağırlaştırılmış cezalarla hukuk önünde hesap vermesini, mevsimlik tarım işçileri ve ailelerinin can güvenliğinin güvence altına alınmasını, çalışma, barınma, ulaşım ve sağlık koşullarının insan onuruna yakışır hale getirilmesini, devletin ve medyanın, Kürt ve diğer azınlık yurttaşları hedef alan ayrımcı dili ve söylemi tamamen terk etmesini istiyoruz" denildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Bektaşlı köyünde mevsimlik tarım işçilerine yönelik saldırı Kadıköy'de DEM Parti Kadıköy İlçe Örgütü ve Geri Dönüşüm İşçileri Derneği tarafından protesto edildi. Akşam saatlerinde Süreyya Operası önünde yapılan protesto eyleminde Geri Dönüşüm İşçileri Derneği Başkanı Ali Mendillioğlu, 22 Ağustos'ta Gine'de Dar-es-Salam çöp sahasında yaşanan heyelanda yaşamlarını yitiren işçileri andı, Gineli işçilerden gelen dayanışma mesajını okudu. Ardından iş kazalarında ölen tüm işçiler için 1 dakikalik saygı duruşunda bulunuldu. Alaplı'da yaşanan olay Geri Dönüşüm İşçileri Derneği, DEM Parti Kadıköy İlçe Örgütü adına yapılan basın açıklamalarıyla kınandı. Sorumluların cezalandırılması istendi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu'nun da katıldığı eylemde Geri Dönüşüm İşçileri Derneği adına yapılan açıklamada, "Bizler aynı zamanda mevsimlik tarım işçiliği yapan insanlarız. Hepimiz benzer olayları yaşadık ve tanık olduk. Bizim tanıklıklarımızın ötesinde açık kaynaklardan araştırma yapan biri, Türkiye'nin bir çok ilinde bu vakaların yaşandığını görecektir. Tanıklığımız ve yaşadıklarımızla Zonguldak'ta yaşananların münferit olmadığının kanlı canlı örnekleriyiz" denildi.

DEM Parti Kadıköy İlçe Örgütü adına yapılan açıklamada da "Zonguldak Valiliği'nin olayı 'münferit bir tartışma' olarak lanse etmesi de aklımızla alay etmektir. Düzce'de, Haymana'da, Kocaeli'nde, Sultandağı'nda ve daha nicelerinde yaşanan yüzlerce örnek ortadayken, her seferinde aynı 'münferit' yalanına sığınmak, sistematik ırkçılığı gizleme çabasından başka bir şey değildir. Bu saldırıların hep hasat bittikten, çoğunlukla da emeğin karşılığı ödenecekken patlak vermesi tesadüf değildir" ifadelerine yer verildi.

"TOPLUMSAL BARIŞ ANCAK ADALET VE EŞİT YURTTAŞLIKLA MÜMKÜNDÜR"

Açıklamada ayrıca şu görüşler yer aldı:

"Son olarak Amedspor maçında yapılan sarı torba provokasyonundan 1,5 sene önce TRT dizisinde sarı torba, devletin mesajı olarak yer almış ve normalleştirilmiştir. Irkçı dili üreten, teşvik eden ve cezasızlıkla ödüllendiren devlet politikaları devam ettikçe bu sistematik saldırılar devam edecektir. Çözüm nettir: Saldırının nefret saiki ihtimali gözetilerek tüm yönleriyle soruşturulmasını, faillerin caydırıcı, ağırlaştırılmış cezalarla hukuk önünde hesap vermesini, mevsimlik tarım işçileri ve ailelerinin can güvenliğinin güvence altına alınmasını, çalışma, barınma, ulaşım ve sağlık koşullarının insan onuruna yakışır hale getirilmesini, devletin ve medyanın, Kürt ve diğer azınlık yurttaşları hedef alan ayrımcı dili ve söylemi tamamen terk etmesini istiyoruz. Biz DEM Parti Kadıköy İlçe Örgütü olarak, mevsimlik tarım işçileri ve geri dönüşüm işçileriyle omuz omuza, bu ırkçı saldırıya ve onu besleyen politikalara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Toplumsal barış, ancak adalet ve eşit yurttaşlıkla mümkündür"