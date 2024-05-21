Mezarlıkta 'tente' krizi: Belediye ile vatandaşlar karşı karşıya

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Sayısı bini geçen tenteler mezarlığı adeta çadır kente çevirdi

Mezarlıkta 'tente' krizi, belediye ile vatandaşları karşı karşıya getirdi

Belediyenin yönetmelikte olmadığı gerekçesiyle tentelerin 15 gün içerisinde kaldırılması için tebligat gönderdi

Mezarlıkta güneş altında dua etmek zorunda kaldıklarını söyleyen vatandaşlar duruma tepki gösterdi

ANTALYA - Antalya'nın Kurşunlu Kent Mezarlığı'nda kabir ziyaretleri esnasında güneş ve yağmurdan korunması için vatandaşların yaptırdıkları tentelerin sayısı gün gittikçe artınca mezarlık adeta bir çadır kente döndü. Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara tente ve güneşliklerin kaldırılması için gönderilen tebligat yazısı ise belediye ile vatandaşları karşı karşıya getirdi. Belediye 15 gün içerisinde tentelerin kaldırılmasını isterken, mezarlıkta ağaçlık alanın bulunmadığını söyleyen vatandaşlar çözüm talebinde bulundu.

Antalya'nın Aksu ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kurşunlu Kent Mezarlığı'nda sayıları her geçen gün artan tenteler nedeniyle adeta çadır kenti andıran bir görüntü oluşması üzerine mezarlığa defnedilmiş merhum ve merhumelerin yakınlarına tebligat gönderildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından vatandaşlara gönderilen 'Usule aykırı yapılan mezarlar hakkında' başlıklı tebligat vatandaşla belediyeyi karşı karşıya getirdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurşunlu Kent Mezarlığı'nda defin edilmiş yakını bulunan vatandaşlara gönderilen ve mezarların üzerinde bulunan tente ve güneşliklerin 15 gün içerisinde kaldırılması istenilen yazıda "İlimiz Aksu ilçesindeki Kurşunlu Şehir mezarlığında yapılmakta olan ağaçlandırma çalışması nedeniyle, müteveffanızın mezarı üzerine yapmış olduğunuz gölgelik, tente gibi yapıların " Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2017 tarihli ve 352 sayılı kararı" ile uygulamaya konulan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği madde 67/1 bendi uyarınca, yazımızın tebliğ itibariyle 15 (on beş) gün içinde kaldırılması hususunu; Bilgilerinize önemle rica ederiz" denildi.

Tebligat ile büyük şok yaşadılar

Ellerine ulaşan tebligat sonrası vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi. Kurşunlu Kent Mezarlığı'nda toplanan tende sahibi vatandaşlar Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2017 yılında aldığı karardan bilgileri olmadığının söylediler. Aileler adına konuşan Cemal Altıncık, "Antalya Büyükşehir belediyesi tarafından alınan karar sebebiyle zor durumda kaldık. Evlerimize gelen resmi yazıda bizlere 15 gün süre vermişlerdir. 15 gün içerisinde tentelerimizi kaldırmadığımız takdirde söküp hurdalığa atılacağını yönetim bizlere sözlü olarak bildirmiştir. Bizler bu güneşlikleri yaptırmadan önce böyle bir uygulamanın varlığından bile habersizdik " dedi.

'Yaz-Kış insanlar zorluk yaşıyor'

Kurşunlu Kent Mezarlığı'na vefat eden yakılarını ziyarete geldiklerinde özellikle yaz aylarında Antalya'da 50-60 dereceye varan hissedilir hava sıcaklıkları altında büyük zorluklar yaşadıklarını belirten Altıncık ise, "Mezarlık alanında yeterli gölgelik bulunmaması hem manevi, hem de fiziksel sağlığımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Aynı zamanda kış aylarında çok şiddetli yağış almaktadır kabir üzerindeki toprak çamurlaşmaktadır. Kabir ziyaretine gelenlerin arasında çocuklarımız, yaşlılarımız, engelli yakınlarımız bulunmaktadır. Bu Tenteler olmadan sevdiklerimizin yanında uzun süreler geçirmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.