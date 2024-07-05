Mezitli Belediyesi, Herkesin Katılabileceği Spor Etkinlikleri Düzenliyor

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(MERSİN)- Mezitli Belediyesi, 7'den 70'e herkesin katılabileceği spor etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor. Her hafta ilçenin farklı noktalarında yapılan pilates, zumba ve yoga etkinlikleri, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Mezitli Belediyesi, sporu teşvik eden etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda her hafta ilçenin farklı yerlerinde yoga, pilates zumba gibi aktiviteler yapılıyor. Özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği programlar, uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Kadınlar, sağlıklı yaşam hedefiyle bir araya gelerek profesyonel eğitmenler eşliğinde spor yapmanın keyfini çıkarıyor.

Ücretsiz olarak düzenlenen açık hava spor etkinlikleri, Eylül ayına kadar devam edecek. Katılmak isteyen vatandaşlar, Belediye'nin sosyal medya hesaplarını takip ederek programlar hakkında bilgi alabilecek.

Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, "Farklı noktalarda açık hava sporları etkinlikleri başlattık. Sağlıklı bir yaşamın yolu spordan geçiyor. Vatandaşlarımızın spor yapması için her türlü imkanı sunmaya devam edeceğiz" dedi.