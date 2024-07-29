Mezitli Belediyesi Mahalle Çalıştayları Tamamlandı

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(MERSİN) - Mezitli Belediyesi tarafından 2025-2029 Stratejik Plan hazırlıkları kapsamında düzenlenen mahalle çalıştayları tamamlandı. Başkan Ahmet Serkan Tuncer, toplam 12 farklı noktada, 40 mahalle sakini ile birebir görüşerek, talepleri ve önerileri dinledi.

Vatandaşların doğrudan Başkan Tuncer'e ulaşarak önerilerini sunma fırsatı bulduğu mahalle çalıştaylarıyla, Mezitli Belediyesi'nin 5 yıllık hizmet geleceğine katkı sağlandı. Tuncer, çalıştaylara ilişkin "Mezitli'yi hep birlikte daha iyi bir yer haline getireceğiz" dedi.

Mahalle çalıştaylarına katılan vatandaşlar da Tuncer'in ulaşılabilir olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Akdeniz Mahalle sakini Ayşe Akçakoca, "Başkanımızın bizi dinlemesi ve sorunlarımıza çözüm araması gerçekten çok önemli. Onunla doğrudan konuşabilmek büyük bir avantaj" diye konuştu.

Tece Mahalle sakini Mehmet Gündoğdu ise "Başkan Tuncer'in halkın içinde olması ve taleplerimizi dinlemesi Mezitli'nin gelişimi için çok değerli. Onun sayesinde sesimizi duyurabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalıştaylar, dış ve iç paydaş görüşmeleri ile devam edecek. Toplantıların ardından Mezitli Belediyesi'nin 5 yıllık stratejik takvimi belirlenecek.