Mezitli Belediyesi'nden Dar Gelirli Vatandaşlara Kent Lokantası - Son Dakika
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Mezitli Belediyesi'nden Dar Gelirli Vatandaşlara Kent Lokantası

Mezitli Belediyesi, dar gelirli vatandaşların sağlıklı öğünlere uygun fiyata erişimini sağlamak amacıyla Kent Lokantası'nı açıyor. Açılış töreni 8 Kasım Cuma günü saat 15.00'te yapılacak.

06.11.2024 12:09  Güncelleme: 12:18
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(MERSİN) - Mezitli Belediyesi'nin dar gelirli vatandaşların sağlıklı öğüne uygun fiyata erişmesini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Kent Lokantası, 8 Kasım Cuma günü saat 15.00'te törenle hizmete açılıyor.

Mezitli Kent Lokantası açılış için gün sayıyor. Açılış töreni, 8 Kasım Cuma günü saat 15.00'te yapılacak. Orta Doğu Hastanesi karşısı Behiye Şıfan Kadın Konukevi altında hizmet verecek lokanta, özellikle dar gelirli vatandaşların bütçesine katkı sağlayacak şekilde tasarlandı.

Başkan Ahmet Serkan Tuncer, Kent Lokantası'nın hayata geçirilmesinin belediye için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu belirterek, tüm vatandaşları açılışa davet etti. Tuncer, "Sevgili Mezitlililer, sizleri Kent Lokanta'mızın açılışında yanımızda görmekten büyük bir onur duyacağız. Hep birlikte halkımızın ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek adına önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Kent Lokantası, sadece uygun fiyatlı yemeklerin sunulduğu bir yer olmayacak; aynı zamanda dayanışma ve paylaşmanın adresi olacak. Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızın yemek ihtiyaçlarını karşılayabileceği, sağlıklı ve dengeli beslenme imkanı bulacağı lokanta açılışımıza hepiniz davetlisiniz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mezitli Belediyesi'nden Dar Gelirli Vatandaşlara Kent Lokantası - Son Dakika

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