Mezitli Belediyesi'nden İddialara İlişkin Açıklama: "Söz Konusu Taşınmazlara İlişkin Parsel Bazında Herhangi Bir İmtiyazlı İşlem Yapılmamıştır"

(MERSİN)- Mezitli Belediyesi, "Mezitli'de vurgunu CİMER önledi" başlıklı haberle gündeme taşınan iddiaları, yaptığı açıklama ile yalanladı. Söz konusu taşınmazlara ilişkin parsel bazında herhangi bir imtiyazlı işlem yapılmadığının belirtildiği açıklamada, "Belediyemiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm imar ve planlama süreçlerinde kamu yararını esas alarak, ilgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda hareket etmeye devam edecektir. Kurumumuzun itibarını zedelemeye yönelik bu tür yanıltıcı haberlere karşı yasal haklarımız kullanılacaktır" denildi.

Mezitli Belediyesi, 11 Haziran 2025 tarihinde bazı internet haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer verilen "Mezitli'de vurgunu CİMER önledi" başlıklı haberde gündeme getirilen iddialar üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu iddialar, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olup, kurumumuzu zan altında bırakmaya yöneliktir"

"'Mezitli'de vurgunu CİMER önledi' başlıklı haber üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Haberde, Mezitli Belediyesi tarafından Mezitli İlçesi Kuyuluk Mahallesi'nde bulunan 1975 ve 1976 parsel numaralı taşınmazların imara açılarak fahiş şekilde değer kazandığı, bu durumun CİMER'e yapılan bir başvuru sonucu ortaya çıkarıldığı ve Mersin Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturma başlattığı yönünde iddialar yer almıştır. Bu iddialar, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olup, kurumumuzu zan altında bırakmaya yöneliktir.

Söz konusu taşınmazların ilk imar planı mülga Kuyuluk Belediye Meclisi'nin, 15.10.1993 gün ve 06/5 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bahsi geçen parseller 'Milli Park' sınırı içerisinde kaldığı, 05.10.1999 tarih ve 12/6 sayılı meclis kararı, 27.10.2000 tarih ve 13/8 sayılı meclis kararı, 23.10.2002 tarih 15/8-a sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında 'E=0.60 yoğunluklu Konut Alanı' olarak planlanmıştır.

İddaya konu taşınmazları da kapsayan 'Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı' Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 31.07.2018 tarih ve 560 sayılı kararı ile onaylanmış, 1975 parsel '135 k/ha Konut Alanı ve Park ve Yeşil Alan', 1976 parsel ise 'Park ve Yeşil Alan' olarak planlanmıştır. Son olarak söz konusu taşınmazları da kapsayan, Mezitli 3. Etap (Kuyuluk Planlama Bölgesi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı, Mezitli Belediye Meclisi'nin 07.02.2020 tarih ve 54 sayılı kararı ile kabul edilmiş, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.03.2020 tarih ve 208 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu planlarda 1975 parsel 'E: 0.60 yoğunluklu, Yençok: 4 kat' yapılaşma koşullu 'Konut Alanı ve Park Alanı' olarak, 1976 parsel ise sadece 'Park Alanı' olarak planlanmıştır.

"Söz konusu taşınmazlara ilişkin parsel bazında herhangi bir imtiyazlı işlem yapılmamıştır"

Sonuç olarak İdaremizce, söz konusu taşınmazlara ilişkin parsel bazında herhangi bir imtiyazlı işlem yapılmamıştır. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 31.07.2018 tarih ve 560 sayılı kararı ile onaylanan 'Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı' ve Mezitli Belediye Meclisi'nin 07.02.2020 tarih ve 54 sayılı kararı ile kabul edilen Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.03.2020 tarih ve 208 sayılı kararı ile onaylanan bütüncül Mezitli 3. Etap (Kuyuluk Planlama Bölgesi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında plan kararı getirilmiştir.

"Bu maksatlı karalama kampanyalarına karşı Belediyemiz, gerekli hukuki girişimlerde bulunacaktır"

Ayrıca, söz konusu haberlerin gazetecilik etik ilkeleriyle bağdaşmadığı, haberi yapan kişi veya kişilerin gazeteci kimliğine sahip olmadığı yönünde ciddi şüpheler mevcuttur. İlgili haberlerin amacı, kamuoyunu doğru bilgilendirmekten ziyade, Mezitli Belediyesi'ni ve mevcut belediye başkanını yıpratmaya yöneliktir. Belediyemize yöneltilen mesnetsiz iddiaların, bazı art niyetli çevrelerin organize ettiği ve maddi menfaat karşılığı yaptırıldığı yönünde elimizde ciddi veriler bulunmaktadır. Bu maksatlı karalama kampanyalarına karşı Belediyemiz, hem kurumsal itibarını korumak hem de kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla gerekli hukuki girişimlerde bulunacaktır. Konuyla ilgili ilgili yargı mercilerine suç duyurusunda bulunulmuş, aynı zamanda Basın Kanunu kapsamında tekzip ve düzeltme talepleri de ilgili yayın organlarına iletilmiş, ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Belediyemiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm imar ve planlama süreçlerinde kamu yararını esas alarak, ilgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda hareket etmeye devam edecektir. Kurumumuzun itibarını zedelemeye yönelik bu tür yanıltıcı haberlere karşı yasal haklarımız kullanılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."