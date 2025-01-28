Mezitli Belediyesi'nden Kadınlara Ücretsiz Mobil Kuaför Hizmeti - Son Dakika
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Mezitli Belediyesi'nden Kadınlara Ücretsiz Mobil Kuaför Hizmeti

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Mezitli Belediyesi, Mobil Kuaför Aracı ile kadınlara her cumartesi ücretsiz kuaför hizmeti sunmaya başladı. Projenin amacı, kadınların kendilerine güvenlerini artırmak ve yaşamlarını kolaylaştırmak.

28.01.2025 11:34  Güncelleme: 13:02
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(MERSİN) - Mezitli Belediyesi'nin hayata geçirdiği Mobil Kuaför Aracı, cumartesi günleri de kadınlara ücretsiz hizmet sunmaya başladı.

Mezitli Belediyesi'nin hayata geçirdiği Mobil Kuaför Aracı, her cumartesi farklı mahallelerde kadınlara ücretsiz kuaför hizmeti vermeye devam edecek. Projenin ilk durağı olan Seymenli Mahallesi'nde kadınlar ve kız çocukları, uzun zamandır ihtiyaç duyduğu hizmeti alarak güne mutlu başladı.

Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, projenin kadınların yaşamını kolaylaştırmayı amaçladığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kadınların gülümsemesi, bizim için en büyük mutluluk"

"Kadınların toplumun her alanında kendine güvenen bireyler olarak var olmasını önemsiyoruz. Mobil Kuaför Aracı projemizle, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan kadınların ve kız çocuklarının hayatına dokunmak istedik. Kadınların gülümsemesi, bizim için en büyük mutluluk. Hafta içi her gün de farklı mahallelerimizde tüm vatandaşlara hizmet veriyor. Sosyal belediyeciliğin gereği olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Seymenli Mahallesi'nde Mobil Kuaför Aracı hizmetinden faydalanan 47 yaşındaki Emine Yılmaz da "Çalışmaktan ve ev işleriyle uğraşmaktan kendime hiç vakit ayıramıyordum. Kuaföre gitmek lüks gibi geliyordu. Belediye bu hizmeti buraya getirince inanılmaz mutlu oldum. Uzun zamandır saçlarımı kestirmemiştim, kendim için bir şey yapmamıştım. Şimdi aynaya bakınca kendimi daha iyi hissediyorum. Bu projede emeği geçen herkese, özellikle Başkanımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim yanımızda olduğunu hissettiriyor" diye konuştu.

13 yaşındaki Derya Kaya ise "Anneme sürekli saçımı kestirmek istediğimi söylüyordum ama gidecek bir yerimiz yoktu. Mobil kuaför aracı gelince çok sevindim. Kuaför abla saçlarımı istediğim gibi kesti. Arkadaşlarım saçlarıma bayıldı. Annem de çok mutlu oldu. Böyle bir şey yapılması harika. Mezitli Belediyesi'nin bizim için bu kadar güzel projeler düşündüğünü görmek beni çok mutlu ediyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mezitli Belediyesi'nden Kadınlara Ücretsiz Mobil Kuaför Hizmeti - Son Dakika

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