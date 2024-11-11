Mezitli Belediyesi'nden Personeline 40 Bin TL Promosyon Müjdesi

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(MERSİN) - Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, belediye personelinin promosyonunu 40 bin liraya yükseltti. Başkan Tuncer, "Belediye'mizin emekçilerimizin haklarını savunmaya devam edeceğinin garantisini veriyorum. Yaptığımız anlaşma sonucu işçilerimize 40 Bin TL promosyon vereceğiz. Hayırlı olsun" dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, belediye çalışanlarına yönelik önemli bir adım atarak promosyon müjdesi verdi. Başkan Tuncer çalışanlara destek olmak için promosyonu 40 bin liraya yükseltti. Bu vesileyle Mersin'de en yüksek promosyon Mezitli Belediye personeline verilecek.

3 yıllık süre ile imzalanan promosyon anlaşması ile ilgili açıklama yapan Başkan Tuncer, personelin belediyenin bel kemiği olduğunu vurgulayarak, "Bizim için çalışanlarımız ve emekçilerimiz büyük bir öneme sahip. Bu nedenle, onları yalnız bırakmamak ve her türlü destekle yanlarında olmak en büyük sorumluluğumuz. Belediye'mizin bu süreçte emekçilerimizin haklarını savunmaya devam edeceğinin garantisini veriyorum. İş Bankası ile yaptığımız anlaşma sonucu işçilerimize 40 Bin TL promosyon vereceğiz. Hayırlı olsun" diye konuştu. Başkan Tuncer, verilen bu desteğin sadece başlangıç olduğunu ve ilerleyen süreçte daha fazla iyileştirici adımlar atılacağını ifade etti.

"Emek dostu bir Belediye olarak gururluyuz"

Başkan Tuncer, "Emek dostu bir Belediye olarak attığımız her adımda, çalışanlarımızın ve emekçilerimizin refahını düşünerek hareket ediyoruz. Onların daha adil, insanca koşullarda çalışmasını sağlamak bizim en temel görevlerimizden biri" diye konuştu.