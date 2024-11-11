Mezitli Belediyesi'nden Personeline 40 Bin TL Promosyon Müjdesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mezitli Belediyesi'nden Personeline 40 Bin TL Promosyon Müjdesi

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, belediye personeline 40 bin TL promosyon verileceğini açıkladı. Tuncer, çalışanların haklarını savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

11.11.2024 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN) - Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, belediye personelinin promosyonunu 40 bin liraya yükseltti. Başkan Tuncer, "Belediye'mizin emekçilerimizin haklarını savunmaya devam edeceğinin garantisini veriyorum. Yaptığımız anlaşma sonucu işçilerimize 40 Bin TL promosyon vereceğiz. Hayırlı olsun" dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, belediye çalışanlarına yönelik önemli bir adım atarak promosyon müjdesi verdi. Başkan Tuncer çalışanlara destek olmak için promosyonu 40 bin liraya yükseltti. Bu vesileyle Mersin'de en yüksek promosyon Mezitli Belediye personeline verilecek.

3 yıllık süre ile imzalanan promosyon anlaşması ile ilgili açıklama yapan Başkan Tuncer, personelin belediyenin bel kemiği olduğunu vurgulayarak, "Bizim için çalışanlarımız ve emekçilerimiz büyük bir öneme sahip. Bu nedenle, onları yalnız bırakmamak ve her türlü destekle yanlarında olmak en büyük sorumluluğumuz. Belediye'mizin bu süreçte emekçilerimizin haklarını savunmaya devam edeceğinin garantisini veriyorum. İş Bankası ile yaptığımız anlaşma sonucu işçilerimize 40 Bin TL promosyon vereceğiz. Hayırlı olsun" diye konuştu. Başkan Tuncer, verilen bu desteğin sadece başlangıç olduğunu ve ilerleyen süreçte daha fazla iyileştirici adımlar atılacağını ifade etti.

"Emek dostu bir Belediye olarak gururluyuz"

Başkan Tuncer,  "Emek dostu bir Belediye olarak attığımız her adımda, çalışanlarımızın ve emekçilerimizin refahını düşünerek hareket ediyoruz. Onların daha adil, insanca koşullarda çalışmasını sağlamak bizim en temel görevlerimizden biri" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ahmet Serkan Tuncer, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Mezitli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mezitli Belediyesi'nden Personeline 40 Bin TL Promosyon Müjdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:14 Serdar Ortaç Tutuklanma Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi Serdar Ortaç Tutuklanma Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi
17:00 Mehmet Ali Erbil’in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım Mehmet Ali Erbil'in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım
16:57 Mansur Yavaş, karşılıklı Ankara havası oynadığı Tan Taşçı’ya 41 milyon lira ödemiş Mansur Yavaş, karşılıklı Ankara havası oynadığı Tan Taşçı'ya 41 milyon lira ödemiş
16:16 Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama
16:10 Yasa dışı bahis operasyonunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi Yasa dışı bahis operasyonunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
07:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağında “adaylık“ sorusunun yasaklandığı iddia edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında "adaylık" sorusunun yasaklandığı iddia edildi
00:08 Sermaye Piyasası Kurulu’na 3 yeni atama Sermaye Piyasası Kurulu'na 3 yeni atama
23:56 Galatasaray efsanesi, sezon bitmeden futbolu bıraktı Galatasaray efsanesi, sezon bitmeden futbolu bıraktı
23:42 Sivassporlu futbolcudan Mourinho’ya flaş gönderme Sivassporlu futbolcudan Mourinho'ya flaş gönderme
23:30 Acun Ilıcalı-İbrahim Hatipoğlu tartışması yeniden alevlendi: Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun Acun Ilıcalı-İbrahim Hatipoğlu tartışması yeniden alevlendi: Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun
23:08 Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı
23:00 Mert Hakan’dan Muslera’ya olay yaratacak Mourinho yanıtı Mert Hakan'dan Muslera'ya olay yaratacak Mourinho yanıtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 17:23:13. #1.13#
SON DAKİKA: Mezitli Belediyesi'nden Personeline 40 Bin TL Promosyon Müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.