Mezitli Belediyesi'nden Ramazan Kolisi Desteği - Son Dakika
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Mezitli Belediyesi'nden Ramazan Kolisi Desteği

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Mezitli Belediyesi, 'Ramazan paylaşmaktır' sloganıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi yardımı yapıyor. Belediye ekipleri, ramazan kolilerini kapı kapı dağıtıyor ve vatandaşların sofralarına katkıda bulunuyor.

04.03.2025 10:49  Güncelleme: 11:54
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(DENİZLİ) - Mezitli Belediyesi'nin "Ramazan paylaşmaktır" sloganıyla sürdürdüğü sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi yardımı yapılıyor. Belediye ekipleri tarafından hazırlanan ramazan kolileri, kapı kapı dağıtılarak vatandaşların sofralarına katkı sunuluyor.

Ramazan öncesi Halk Masası üzerinden ihtiyaç sahibi vatandaşların başvurularını alan Mezitli Belediyesi, sayının belirlenmesiyle birlikte ramazan kolilerini oluşturdu. Kurulan ekipler hızla ihtiyaç sahibi ailelere kolileri ulaştırmaya başladı.

Ramazan kolisi almak isteyen ihtiyaç sahipleri belediyeye başvurarak veya telefonla talepte bulunarak yardım alabiliyor. Aynı zamanda hayırsever vatandaşlar da belediyeye gelerek Halkla İlişkiler Birimi aracılığıyla ramazan kolisi desteğinde bulunabiliyor.

"Dayanışmayı büyüterek sofralarımıza bereket katmak istiyoruz"

Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu vurgulayarak, "Ramazan, birlik ve beraberlik ayıdır. Bu mübarek ayda dayanışmayı büyüterek sofralarımıza bereket katmak istiyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz. Ramazan boyunca ekiplerimiz, belirlenen ailelere desteklerini ulaştıracak. Dileyen vatandaşlarımız da belediyemize başvurarak bu iyilik hareketine katkı sağlayabilir. Tüm halkımızın ramazan ayı mübarek olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

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