Mezitli Belediyesi Ramazan Ayında Vatandaşlara Destek Oldu - Son Dakika
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Mezitli Belediyesi Ramazan Ayında Vatandaşlara Destek Oldu

Mezitli Belediyesi, ramazan ayı boyunca Kent Lokantası'nda sıcak yemekler sunarak ve ramazan kolileri dağıtarak ilçe halkına destek oldu. Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, yardımlaşma faaliyetleriyle birlik ve beraberliğin pekiştiğini vurguladı.

28.03.2025 15:51  Güncelleme: 16:58
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(MERSİN)- Mezitli Belediyesi, ramazan ayı boyunca gerçekleştirdiği yardımlaşma faaliyetleri ile ilçe halkına destek oldu. Bu kapsamda ramazan boyunca Kent Lokantası'nda vatandaşlara sıcak yemek sunuldu, yardım kolisi dağıtımları son güne kadar devam etti.

Mezitli Belediyesi, ramazan ayı boyunca vatandaşlara destek oldu. Kent Lokantası'nda sıcak yemekler sunulurken, merkezden kırsal mahallelere kadar ramazan kolisi dağıtımları son güne kadar devam etti. Kadir Gecesi'nde de özel ikramları vatandaşlarla buluşan Mezitli Belediyesi, paylaşmanın mutluluğunu vatandaşlarla birlikte yaşadı.

"Mezitli halkıyla birlikte nice güzel ramazanlara erişmeyi diliyorum"

Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, "Mezitli Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Ramazan ayı boyunca iftarlarda, yardımlaşma faaliyetlerinde ve özel günlerde halkımızla bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi pekiştirdik. Paylaşmanın bereketini hissettiğimiz bu ayda, her vatandaşımızın yanında olmaya gayret gösterdik. Kadir Gecesi'nde de hemşehrilerimizle bir araya gelerek bu mübarek geceyi dualarla ve ikramlarla taçlandırdık. Mezitli halkıyla birlikte nice güzel ramazanlara erişmeyi diliyorum" dedi.

"İhtiyacı olanlara yardımlar ulaştırıldı"

Belediyenin düzenlediği iftar programlarına, Kent Lokantası'nda sunulan yemeklere ve yardımlaşma çalışmalarına katılan vatandaşlar ise "Belediyemiz her yıl olduğu gibi bu yıl da bizleri unutmadı. Hem Kent Lokantası'nda iftar sofralarında buluştuk hem de ihtiyacı olanlara yardımlar ulaştırıldı. Ramazan ayının ruhuna yakışır bir şekilde hep birlikte olduk" diye konuştu.

Kırsal mahallede yaşayan vatandaşlar da "Ramazan kolisi desteğiyle evimize bereket geldi. Bu dayanışma bizleri çok mutlu etti. Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mezitli Belediyesi Ramazan Ayında Vatandaşlara Destek Oldu - Son Dakika

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