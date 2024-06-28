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(MERSİN)- Mezitli Belediyesi, Soli Pompeipolis Parkı'nda yenileme çalışmalarına başladı.

Mezitli Belediyesi, Viranşehir Mahallesi'ndeki bölgenin en çok kullanılan parklarından biri olan Soli Pompeipolis Parkı'nda kapsamlı bir yenileme çalışması yapıyor. Deniz kenarında bulunması ile halkın ilgisini çeken park, çalışmaların tamamlanmasının ardından yepyeni görünümü ile vatandaşların hizmetine sunulacak.

Yeni tasarım, parkı ziyaret edenlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanıyor. Denize girip serinlemek isteyenler için duş kabinleri, güneşlenmek ve dinlenmek isteyenler için şezlonglar ve localar, gölgelik alanda vakit geçirmek isteyenler için ise ağaç altı oturma alanları oluşturulacak. Ailelerin keyifli zaman geçirebilmeleri için güvenli bir konumda yer alacak çocuk oyun alanı da parka eklenecek.

Yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından park, yüzme, güneşlenme, dinlenme, yeme ve içme gibi aktivitelerin yapılabildiği, her yönüyle daha kullanışlı, daha çağdaş ve güvenli bir mekan haline gelecek. Toplam 7 bin 744 metrekarelik alanı kapsayan park, ilçe halkına huzurlu ve kaliteli bir dinlenme alanı sunacak.

"Halkımızın daha keyifli zaman geçirmesini amaçlıyoruz"

Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, "Mezitli Belediyesi olarak, yenileme çalışmalarıyla birlikte parkımızın halkımız tarafından daha verimli kullanılmasını ve daha keyifli zamanlar geçirilmesini amaçlıyoruz. Çalışmalarımızın en kısa sürede tamamlanarak, yeni yüzüyle halkımıza hizmet vermeye başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.