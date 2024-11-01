Mezitli Belediyesi Tandır Evi'ni Yenileyerek Faaliyete Geçirdi

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(MERSİN)- Mezitli Belediyesi, Tandır Evi'ni yenileyerek hizmete açtı. Üretici kadınlar tarafından hazırlanan ekmekler, halka destek olmak amacıyla 12,5 TL'den değil 10 TL'den satışa sunuluyor.

Mezitli Belediyesi ekiplerinin yürüttüğü yenileme çalışmaları kapsamında iç dizayn, dış cephe yenilemesi, temizlik ve peyzaj düzenlemeleri gerçekleştirildi.

Yenilenen Tandır Evi, uygun fiyatlarla sağlıklı ve lezzetli ürünler sunmayı hedefliyor. Üretici kadınlar tarafından hijyenik koşullarda hazırlanacak ekmekler 10 TL'den satışa sunulacak.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Tandır Evi'nin halkın taleplerine yanıt verecek şekilde yenilendiğini belirterek, "Amacımız, halkımıza en iyi hizmeti sunmak" dedi.