Mezitli Belediyesi Yaz Kursları ile Kültürel ve Sanatsal Gelişime Destek

(MERSİN) - Mezitli Belediyesi, yaz boyunca her yaş grubuna hitap eden kurslarla vatandaşların kültürel, sanatsal ve akademik gelişimlerine katkı sunuyor. Bale, müzik, spor ve yabancı dil atölyelerinin yer aldığı programlar, özellikle çocuklar ve gençlerin çok yönlü gelişimini desteklemeyi hedefliyor.

Mezitli Belediyesi, yaz boyunca her yaşa hitap eden sanat, spor ve eğitim kurslarıyla vatandaşlara verimli bir tatil imkanı sunuyor. Kursiyerlerin ilgi alanlarına göre şekillenen eğitim programında dans, müzik, resim, yabancı dil, spor ve eğitim destek içerikleri yer alıyor.

Zumba, yoga, bale ve pilates gibi etkinliklerin yanı sıra piyano, gitar ve resim gibi sanatsal kurslar da yoğun ilgi görüyor. Ayrıca yaratıcı drama atölyeleriyle hayal gücü desteklenirken, İngilizce ve matematik gibi alanlarda verilen eğitimlerle başarıya katkı sağlanması amaçlanıyor.

Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, yaz kurslarının sadece birer eğitim faaliyeti olmadığını; aynı zamanda çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin sosyal hayata katılımlarını artıran birer araç olduğunu vurguladı.

Kurslara kayıtlar, Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi'nde alınmaya başlandı. Detaylı bilgi ve başvuru için 0324 358 81 48 numaralı telefon ya da 0537 726 87 33 numaralı WhatsApp hattı üzerinden yetkililerle iletişime geçilebilecek.