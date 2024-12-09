Mezitli'de Çocuklar 'Sihirli Lamba' ile Tiyatro Keyfi Yaşadı

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(MERSİN)- Mezitli'de çocuklar, Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Sihirli Lamba" oyununu izledi. Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, "Sanatı ve tiyatroyu özellikle kırsal mahallelerimizde yaşayan çocuklarımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Onların mutluluğu bizim için her şeyden önemli" dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, daha önce tiyatro izlemeyen çocukları, Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Sihirli Lamba" gölge oyunu ile buluşturdu. Kuzucu ve Kuzucubelen mahallelerinden etkinliğe katılan öğrenciler, sahnelenen oyunu beğeni ile izledi.

Tiyatro oyununu izleyenler arasında, Mezitli Belediyesi kreşlerinde eğitim gören minik öğrenciler de yer aldı. Başkan Tuncer, etkinlik sırasında çocuklarla yakından ilgilendi. Çocukların sanatsal etkinliklere katılmasının önemine vurgu yapan Başkan Tuncer, "Sanatı ve tiyatroyu özellikle kırsal mahallelerimizde yaşayan çocuklarımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Onların mutluluğu bizim için her şeyden önemli" diye konuştu.

Etkinlik sonrasında çocuklara DownCafe'de hamburger ikramı yapıldı.