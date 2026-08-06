MGK'dan İsrail'e Tepki
MGK, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına karşı uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini belirtti.
MGK Bildirisi: İsrail yönetiminin, Filistin'de kutsal mekanlara yönelik kışkırtıcı saldırılarını sürdürmesi karşısında, uluslararası toplumun duruş sergilemesi gerektiği vurgulandı
Kaynak: AA
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