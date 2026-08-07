Mourinho 6 vazgeçilmezini belirledi! Arda Güler\'e kötü haber

Real Madrid'de yeni sezon öncesinde kadro planlaması şekillenmeye başladı. İspanyol devi, Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior ile 2032 yılına kadar sözleşme yeniledi.

26 yaşındaki futbolcuyla İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in ilgilendiği belirtilirken, teknik direktör Jose Mourinho'nun Vinicius'un takımda kalmasını istediği ifade edildi.

VINICIUS İLE 2032'YE KADAR DEVAM

Temmuz 2018'de Flamengo'dan Real Madrid'e transfer olan Vinicius Junior, İspanyol ekibinin formasını tüm kulvarlarda 375 kez giydi ve 128 gol kaydetti. Brezilyalı yıldız, Real Madrid kariyerinde 3 LaLiga ve 2 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

MOURINHO'NUN 6 VAZGEÇİLMEZİ

Vinicius'un yeni sözleşmesinin ardından İspanyol basınından AS, Jose Mourinho'nun ilk 11 planlamasına ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Habere göre Mourinho, Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Thibaut Courtois, Marc Cucurella, Federico Valverde ve Jude Bellingham'ı ilk 11'de yeri garanti olan 6 futbolcu olarak değerlendiriyor.

ARDA GÜLER'İN YERİ GARANTİ DEĞİL

Mourinho'nun garanti gördüğü isimler arasında milli futbolcu Arda Güler'in bulunmaması dikkat çekti. İddiaya göre Portekizli teknik adam, Arda Güler'i ilk 11'in değişmez oyuncularından biri olarak görmüyor. Milli futbolcunun forma rekabetinde göstereceği performans, yeni sezondaki rolünün belirlenmesinde etkili olacak.