MGK Bildirisi: Terörsüz Türkiye süreci ve Terörsüz Bölge hedefine ilişkin çalışmalarda somut ilerleme ve mevcut durum değerlendirildi. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun çerçevesindeki faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi