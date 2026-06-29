MH370 Uçağının Arama Süresi 1 Yıl Uzatıldı - Son Dakika
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MH370 Uçağının Arama Süresi 1 Yıl Uzatıldı

MH370 Uçağının Arama Süresi 1 Yıl Uzatıldı
29.06.2026 15:14
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Malezya, kaybolan MH370 uçağının enkazı arama çalışmalarını bir yıl daha sürdürecek.

KUALA LUMPUR, 29 Haziran (Xinhua) -- Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı kaybolan uçağın enkazını arama çalışmalarının bir yıl daha sürdürüleceğini söyledi.

Loke pazartesi günü yaptığı açıklamada, hükümetin Hint Okyanusu'nun güneyinde arama çalışmalarını yürüten su altı keşif şirketi Ocean Infinity'nin sözleşmesini 12 ay daha uzattığını belirtti.

Uzatma kararının, cuma günkü kabine toplantısında onaylandığını kaydeden Loke, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek yeni anlaşmanın 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli olacağını ifade etti.

"Enkazın bulunamaması halinde ödeme yapılmaması ilkesi de dahil olmak üzere, mevcut anlaşmanın tüm temel hüküm ve koşulları yeni anlaşmada da geçerli. Buna göre enkazın bulunamaması durumunda Ocean Infinity'ye herhangi bir ödeme yapılmayacak" diyen Loke, enkazın bulunması halinde ise hükümetin şirkete 70 milyon ABD doları ödeyeceğini dile getirdi.

Loke, uzatılan sözleşme sayesinde Ocean Infinity'nin kalan 7.428,54 kilometrekarelik alandaki arama çalışmalarını tamamlama imkanı bulacağını vurguladı.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan Çin'in başkenti Beijing'e gitmekte olan ve içinde 239 kişinin bulunduğu uçak, 8 Mart 2014 tarihinde radardan kaybolmuştu.

Kaynak: Xinhua

Denizcilik, 3. Sayfa, Malezya, Güncel, Ulaşım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel MH370 Uçağının Arama Süresi 1 Yıl Uzatıldı - Son Dakika

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