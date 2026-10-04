MHK Başkanı Gündoğdu, hakemler dosyası soruşturmasında tutuklandı, istifa etti - Son Dakika
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MHK Başkanı Gündoğdu, hakemler dosyası soruşturmasında tutuklandı, istifa etti

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MHK Başkanı Gündoğdu, hakemler dosyası soruşturmasında tutuklandı, istifa etti
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Hakemler dosyası soruşturmasında tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, görevinden istifa etti. TFF, Gündoğdu'nun adli sürecin sağlıklı yürüyebilmesi ve MHK faaliyetlerinin aksamaması amacıyla istifa kararını yazılı olarak bildirdiğini açıkladı.

(İSTANBUL)- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), "hakemler dosyası" soruşturmasında tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun "adli sürecin sağlıklı yürüyebilmesi ve MHK faaliyetlerinin aksamaması amacıyla" görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu'nun, "eziyet", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" iddialarıyla başlattığı ve kamuoyunda "Hakemler dosyası" olarak bilinen soruşturma kapsamında tutuklanan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, görevinden istifa ettiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na yazılı olarak bildirdi.

Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Devam eden soruşturma nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu, adli sürecin sağlıklı yürüyebilmesi ve Merkez Hakem Kurulu faaliyetlerinin aksamaması amacıyla görevinden istifa ettiğini Federasyonumuza yazılı olarak bildirmiştir."

Kaynak: ANKA
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