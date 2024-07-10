MHP Adana İl Başkanı, sahipsiz hayvan sorununun çözümü için belediyelere çağrıda bulundu - Son Dakika
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MHP Adana İl Başkanı, sahipsiz hayvan sorununun çözümü için belediyelere çağrıda bulundu

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, sahipsiz hayvanlardan kaynaklı sorunların çözümü için belediyelere çağrıda bulundu. Kanlı, belediyelerin istişare ve işbirliği halinde sahipsiz hayvanlarla ilgili sorunu çözmesi gerektiğini belirtti. Sorunun tehlikeli boyutlara ulaştığını ifade eden Kanlı, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin sorunun çözümüne yönelik somut adımlar atması gerektiğini kaydetti.

10.07.2024 16:19
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MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, sahipsiz hayvanlardan kaynaklı sorunların çözümü için belediyelere çağrıda bulundu.

Kanlı, yaptığı açıklamada, belediyelerin istişare ve işbirliği halinde sahipsiz hayvanlarla ilgili sorunu çözmesi gerektiğini belirtti.

Sorunun çok tehlikeli boyutlara ulaştığını ifade eden Kanlı, bu konuya çözüm bulunması gerektiğini bildirdi.

Kanlı, yasalar ve konumu gereği en büyük sorumluluğun Büyükşehir Belediyesinde olduğunu belirterek, ilçe belediyeleriyle de görüşmek suretiyle sorunun çözümüne yönelik somut bir adım atması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MHP Adana İl Başkanı, sahipsiz hayvan sorununun çözümü için belediyelere çağrıda bulundu - Son Dakika

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