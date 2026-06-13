MHP Adıyaman Teşkilatı Feshedildi

(ADIYAMAN) - MHP Genel Merkezi, Adıyaman İl Teşkilatı ile Merkez İlçe Teşkilatı'nın feshedildiğini duyurdu. Karar kapsamında Adıyaman İl Başkanlığı'na Ali Önat, Merkez İlçe Başkanlığı'na ise Selçuk Aslancan yeniden atandı.

MHP Genel Merkezi, Adıyaman İl Teşkilatı ile Merkez İlçe Teşkilatı'nın feshedildiğini duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adıyaman İl Teşkilatı organları ile Merkez İlçe Teşkilatı organlarının parti tüzüğünün ilgili hükümleri doğrultusunda görevden alındığını bildirdi.

Yalçın, açıklamasında, "Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman il teşkilat organları ve Merkez ilçe teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden ilgili hükümler uyarınca feshedilmiştir" ifadelerini kullandı.

Genel Merkez tarafından alınan karar kapsamında, Adıyaman İl Başkanlığı görevine Ali Önat yeniden atanırken, Merkez İlçe Başkanlığı görevine de Selçuk Aslancan getirildi.

MHP Genel Merkezi, görev değişikliğinin gerekçesine ilişkin açıklama yapmadı. Yeni yönetimlerin oluşturulmasına yönelik çalışmaların önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.