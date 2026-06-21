MHP'den Babalar Günü Mesajı: 'Babalık Yüce Bir Duygu'

(ANKARA) - Milliyetçi Hareket Partisi, "Babalar Günü" dolayısıyla videolu mesaj yayımladı.

MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda şu ifadeler yer aldı:

"Babalık yüce bir duygu, umut ve güven veren manevi bir sığınak. Özveri ve fedakarlık isteyen bir değerin adıdır. Türk aile yapısının temel direği, koruyup gözeteni, kol kanat gereni, şüphesiz ki babalarımızdır. Ömrünü evlatlarının iyi yetişmesine, mutlu ve huzurlu olmasını adayan babalarımız hangi yaşta olursak olalım arkamızda duran yegane güçtür. Başta şehit babaları olmak üzere evlat acısıyla yanan, evlat hasretiyle kavrulan, evlat sevinciyle yüreğinde çiçekler açan, ömrünü çocuklarına adayan tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun."