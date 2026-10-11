MHP Bölge İstişare Toplantısı Beyşehir\'de çevre ilçelerin katılımıyla yapıldı

MHP Bölge İstişare Toplantısı Beyşehir'de çevre ilçelerin katılımıyla yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP Bölge İstişare Toplantısı Beyşehir'de çevre ilçelerden partililerin katılımıyla yapıldı. MHP Konya İl Başkanı Sedat Göncü birlik mesajı verdi; Beyşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Güzel Türk ve Türkiye Yüzyılı anlayışıyla çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.
Beyşehir ilçesinde MHP Bölge İstişare Toplantısı düzenlendi.
MHP Konya İl Başkanlığı tarafından, MHP Beyşehir İlçe Teşkilatı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Beyşehir'in yanı sıra Seydişehir, Hüyük, Derebucak ve Derbent ilçe teşkilatlarından partililer katıldı.
MHP Konya İl Başkanı Sedat Göncü, konuşmasında, birlik ve beraberlik mesajı vererek, toplantıya katılan partililere teşekkür etti.
MHP Beyşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Güzel de Türk ve Türkiye Yüzyılı anlayışıyla çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.
Kaynak: AA
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