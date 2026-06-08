MHP'den A Milli Takım İçin Marş - Son Dakika
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MHP'den A Milli Takım İçin Marş

08.06.2026 20:18
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MHP, Devlet Bahçeli'nin isteğiyle 2026 Dünya Kupası için 'Arkanızdayız' marşını duyurdu.

(ANKARA) - MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin isteğiyle 2026 Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek A Milli Takım için marş hazırlandığını duyurdu. "Arkanızdayız" adlı marşı Ahmet Öngel seslendirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi, 2026 Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek A Milli Takım için hazırlanan marşı kamuoyuyla paylaştı.

MHP'den yapılan açıklamada, marşın Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin isteğiyle hazırlandığı belirtildi.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin isteğiyle 2026 Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil edecek olan Milli Takımımız için marş hazırlandı" denildi.

Açıklamada, "Arkanızdayız" adlı marşın Ahmet Öngel tarafından seslendirildiği ifade edildi.

Kaynak: ANKA

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Milli Takım, Politika, Güncel, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP'den A Milli Takım İçin Marş - Son Dakika

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