Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHP'den AA'ya 106. Yıl Kutlaması

06.04.2026 19:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Van İl Başkanı Güngöralp, AA'nın 106. yıl dönümünü kutlayarak önemli bir misyon üstlendiğini belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, Anadolu Ajansının kuruluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Güngöralp, mesajında Anadolu Ajansının milli mücadelenin sesi olarak 6 Nisan 1920'de kurulduğunu, aradan geçen 106 yıllık süreçte tarafsız, hızlı ve güvenilir habercilik anlayışıyla önemli bir görev üstlendiğini ifade etti.

Anadolu Ajansının hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda saygın bir konuma sahip olduğunu belirten Güngöralp, "Köklü geçmişi ve güçlü haber ağıyla milletimizin doğru ve hızlı bilgiye ulaşmasını sağlayan Anadolu Ajansı, basın dünyamızın en önemli yapı taşlarından biridir. Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutlar, tüm çalışanlarına başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Van, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 19:46:45. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.