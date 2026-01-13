MHP'li Feti Yıldız: "Ahmet Özer'le, Ahmet Türk'ün Göreve İadesinin Önünde Bizim Açımızdan Hiçbir Sakınca Yoktur" - Son Dakika
MHP'li Feti Yıldız: "Ahmet Özer'le, Ahmet Türk'ün Göreve İadesinin Önünde Bizim Açımızdan Hiçbir Sakınca Yoktur"

13.01.2026 15:19  Güncelleme: 16:02
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, kayyum uygulamaları ve infaz düzenlemeleri üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız, 'iki Ahmet' olarak tanımlanan Ahmet Türk ve Ahmet Özer'in durumuna dair görüşlerini paylaştı ve yeni bir infaz yasası çıkarılması gerektiğini vurguladı.

(TBMM) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Sayın Genel Başkanımızın iki Ahmet diye tarif ettiği Ahmet Türk'le Ahmet Özer'in duruşmaları, davalarının seyri, içinde bulunduğumuz atmosfer birleştirildiği zaman aslında çok taşkın amacı da aşmış bir uygulama olduğu görülür. Ahmet Özer'le, Ahmet Türk'ün göreve iadesinin önünde bizim açımızdan hiçbir sakınca yoktur" dedi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşturulan yazım ekibi, ortak rapor hazırlanması için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplandı. Toplantıya giderken gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ortak rapor çalışmasına ilişkin şunları söyledi:

"Raporun sonuna geldik. Bundan sonra bir toplantı daha yaparız sonra rapor çıkar. Başlıklar tespit edildi. Başlık sayısının önemi yok. Görüşmeler sırasındaki gelişmelere bağlı bunlar. Kayyum meselesine bazı partiler ana raporlarında dile getirmişti. MHP'nin sunmuş olduğu raporda kayyum uygulamasıyla ilgili bir husus yoktu.

Ancak bu demek değil ki kayyum meselesinde MHP'nin bir fikri olmasın. Bize göre kayyum uygulaması bazen şart olur mesela işlenen suça göre eğer kayyum uygulaması bir zorunluluk halindeyse bunu merkezin yapması yerine yeni yöneticileri bağlı bulunduğu belediye meclisi üzerinden seçilmesi en azından halk iradesinin muhafazası bakımından daha uygun. Bunun tedbir niteliğinde olduğunu da unutmayalım. Şartlar değiştiğinde kaldırılması lazım.

Mesela Sayın Genel Başkanımızın 'iki Ahmet' diye tarif ettiği Ahmet Türk'le Ahmet Özer'in duruşmaları, davalarının seyri, içinde bulunduğumuz atmosfer, komisyunumuzun amacı birleştirildiği zaman aslında çok taşkın amacı da aşmış bir uygulama olduğu görülür. Ahmet Özer'le, Ahmet Türk'ün göreve iadesinin önünde bizim açımızdan hiçbir sakınca yoktur."

Feti Yıldız, "Umut Hakkı"na ilişkin bir soru üzerine, "Umut Hakkı bizim raporumuzda var, ortak raporda olup olmayacağını bilmiyoruz" dedi.

"Ben yeni bir infaz yasası çıkarılması lazım diyorum"

İnfaz düzenlemesine ilişkin tartışmalara da değinen Yıldız, "Ben bir yeniden infaz yasası çıkarılması lazım diyorum. Anlaşılsın diye 'sıfırdan' diyorum. Bunu bazı arkadaşlar yanlış anlatıyor, sanki 12'inci yargı paketi içerisinde bir infaz maddesi gibi anlatıyorlar" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

