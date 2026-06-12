MHP'den İsrail'in Saldırganlığına Tepki

(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, İsrail'in bölgedeki saldırganlığının yeni çatışma alanları yaratabileceğini belirterek, uluslararası toplumun İsrail'in nükleer silah kapasitesine sessiz kaldığını savundu. Özdemir, "İsrail'in saldırganlığı durdurulmalı ve nükleer silah stokları imha edilmelidir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'in bölgedeki politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özdemir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Saldırganlık ve soykırım faaliyetlerini Gazze'nin ardından Lübnan'a taşıyan, Ortadoğu'da her ülkeye karşı mütecaviz eylemlerini fütursuzca sürdüren İsrail'in karanlık maksadı yakın dönemde Suriye ve Mısır'a da yönelerek bölgesel barışın karşısında yeni bir cephenin daha oluşmasına sebebiyet verecektir."

Şimdiye kadar İsrail'in sırtını sıvazlamaktan geri durmayan başta ABD olmak üzere diğer bazı uluslararası çevrelerin hiç üzerinde durmadığı konu ise terör devleti olan İsrail'in geliştirdiği nükleer silahlar ve silah stoklarıdır.

İsrail'in saldırganlığını giderek yaygınlaştırdığı bir iklimde bu ülkenin sahip olduğu nükleer silahlara karşı, hasmane tavır güttüğü diğer ülkelerin de kendilerini korumak maksadıyla nükleer silah geliştirme faaliyetlerine hız kazandırması kadar tabii bir durum olamaz.

Üstelik bu durum giderek yer altı ve örtülü faaliyetleri de besleyerek, öngörülemez risklerin bölge açısından maksimum seviyeye çıkmasına sebebiyet verebilir.

Bölgemiz ve dünyanın geri kalanının huzur ve barışı arzu ediliyorsa bir an evvel İsrail'in saldırganlığı durdurulmalı ve nükleer silah stokları imha edilmelidir. Aksi halde, Ortadoğu bölgesinde ağır bir yıkımın sorumluluğu doğrudan İsrail ve onu destekleyen ülkelerin boynuna asılı kalacaktır."