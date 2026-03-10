MHP'den Kadınlar Günü Açıklaması

(TBMM) - MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç ile MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, TBMM'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle açıklama yaptı. Kılıç, "Kadına uzanan her kirli el milletimizin istikbaline, devletimizin bekasına uzanmış demektir" derken; Ersoy, kadına yönelik şiddetin toplumsal vicdana yönelmiş ağır bir saldırı olduğunu söyledi.

MHP Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç ile MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, TBMM'de düzenledikleri basın toplantısında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

Kılıç, konuşmasına TBMM'de görev yapan kadın çalışanların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başladı. Kadının Türk devlet geleneğinde her zaman önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Kılıç, "Bizler kadının kıymetini, değerini veya toplumdaki o muazzam yerini sonradan yazılmış manifestolardan, Batı menşeli akımlardan öğrenmedik. Bizlerin binlerce yıllık kadim devlet geleneğinde kadın zaten hep başköşedeydi" dedi.

"Bu vatan toprağında kadın hala her alanda şan ve şerefle en ön safhadadır"

Türk tarihindeki kadın kahramanlara da değinen Kılıç, "Nene Hatunların, Kara Fatmaların, Şerife Bacıların kanıyla, canıyla, emeğiyle mayaladığı bu vatan toprağında kadın hala her alanda şan ve şerefle en ön safhadadır" ifadelerini kullandı.

Kadınların siyaset, ekonomi, bilim ve sanat başta olmak üzere hayatın her alanında önemli roller üstlendiğini belirten Kılıç, "Birçok alan ancak kadının ferasetiyle, inceliğiyle ve o tavizsiz dik duruşuyla gerçek bir anlam kazanır. Kadın, adım attığı her yeri güzelleştiren, dokunduğu her işe bir nizam, bir zarafet ve tarifsiz bir bereket katandır" diye konuştu.

"Kadına şiddet düzenini külliyen reddediyoruz"

Kılıç, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kadını toplumun kurucu unsurlarından biri olarak gördüğünü belirterek, "Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin de altını defalarca ve kararlılıkla çizdiği gibi kadına uzanan her kirli el milletimizin istikbaline, devletimizin bekasına uzanmış demektir. Kadının şiddetle, korkuyla, ayrımcılıkla veya eşitsizlikle anıldığı bir düzeni amasız, fakatsız, külliyen reddediyoruz" dedi.

"Terörsüz Türkiye ufkumuz analarımızın kalbinin güvenceye kavuşması demektir"

Kılıç, "Terörsüz Türkiye" hedefinin yalnızca sınır güvenliğiyle sınırlı olmadığını ifade ederek, "Bizim terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge ufkumuz sadece sarp dağların veya sınır boylarının emniyete alınması değil; asıl evlerimizin içinin, analarımızın kalbinin güvenceye kavuşması demektir" değerlendirmesinde bulundu.

"Kadın, toplumsal vicdanı diri tutan temel bir değerdir"

Kılıç'tan sonra konuşan MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy da konuşmasında kadının toplumdaki rolüne ve tarihsel önemine dikkat çekti. Kadının toplumsal hayatın temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Ersoy, "Kadın, hayatın sürekliliğini sağlayan, kültürü geleceğe taşıyan ve toplumsal vicdanı diri tutan temel bir değerdir" dedi.

Türk tarihindeki kadın figürlerine değinen Ersoy, "Nene Hatun'un direnişi, Kara Fatma'nın cesareti ve Şerife Bacı'nın fedakarlığı milletimizin hafızasında derin izler bırakmış; Türk kadınının iradesini ve vatan sevgisini simgeleyen güçlü örnekler olarak tarihe geçmiştir" diye konuştu.

Cumhuriyet'in kadınların toplumsal hayattaki yerini güçlendirdiğini belirten Ersoy, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir" sözünü hatırlattı.

Kadınların eğitim, bilim, sanat ve kamu yönetimi gibi birçok alanda önemli sorumluluklar üstlendiğini ifade eden Ersoy, "Kadınların eğitimde, istihdamda, siyasette ve karar alma mekanizmalarında daha güçlü şekilde temsil edilmesi yalnızca kadınların meselesi değildir. Bu aynı zamanda Türkiye'nin geleceğiyle doğrudan ilgili bir kalkınma meselesidir" dedi.

"Kadına yönelen her türlü şiddet yalnızca bir bireye değil aynı zamanda insanlık onuruna yönelmiş ağır bir saldırıdır"

Ersoy, kadına yönelik şiddete de dikkat çekerek, "Kadına yönelen her türlü şiddet yalnızca bir bireye değil aynı zamanda toplumsal vicdana ve insanlık onuruna yönelmiş ağır bir saldırıdır. Hiçbir gerekçe, hiçbir mazeret bu vahşeti meşrulaştıramaz" ifadelerini kullandı.

Ersoy, hayatını kaybeden kadınlara Allah'tan rahmet dileyerek, kadınların güven içinde yaşayabildiği bir toplumun herkesin ortak sorumluluğu olduğunu sözlerine ekledi.