MHP’den Kurban Bayramı Kutlaması - Son Dakika
30.05.2026 14:53
MHP Eskişehir İl Başkanı Sezer, Kurban Bayramı’nda birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Eskişehir'de, MHP İl Başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla programı düzenlendi.

Parti binasında gerçekleştirilen programda konuşan MHP Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer, katılımcıların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Sezer, bayramların, kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği, kardeşlik ve dayanışma duygularının güçlendiği önemli günler olduğunu söyledi.

MHP'nin dün olduğu gibi bugün de devletin bekasını, milletin birliğini ve vatanın bölünmez bütünlüğünü her şeyin üzerinde tuttuğunu belirten Sezer, "Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu her meselede sorumluluk bilinciyle hareket eden partimiz, milli ve manevi değerlerimizin korunması için kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir." dedi.

Sezer, Eskişehir teşkilatı olarak milletin huzuru ve mutluluğu ile kentin güçlü yarınları için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Ülkü Ocakları Eskişehir İl Başkanı Gökhan Aker ise Kurban Bayramı'nın, yardımlaşma, fedakarlık ve gönül birliği duygularının en güçlü şekilde hissedildiği dönemlerden biri olduğunu belirterek, "Türk devletlerimiz ve büyük Türk milletimizin köklü tarihinden aldığı güç ve asırlardır süregelen kardeşlik ruhuyla geleceğe daha güçlü adımlar atıyoruz, atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bayramlaşma programına il ve ilçe teşkilatlarının yöneticileri, Ülkü Ocakları başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
