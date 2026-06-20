MHP Finike\'ye Yeni Başkan Atandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Finike İlçe Başkanlığı görevine Mehmet Ali Yalçın atandı.

Parti teşkilatında uzun yıllardır çeşitli görevlerde bulunduğu belirtilen Yalçın, daha önce Ülkü Ocakları Finike İlçe Başkanlığı görevini de yürüttü.

MHP Genel Merkezi tarafından yapılan görevlendirmenin ardından Finike İlçe Teşkilatı'nda yeni bir dönemin başlamasının beklendiği bildirildi.

MHP Finike İlçe Kongresi 11 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Kongrede yeni yönetim kadrosunun belirlenmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasının şekillendirilmesi hedefleniyor.

Göreve atanmasının ardından teşkilat mensupları ve partililer tarafından tebrik edilen Yalçın'ın, birlik ve beraberlik anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.