MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter: İstanbul\'da irademizi göstereceğiz

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MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Biz kendi geleceğimiz hakkında, İstanbul hakkında karar vereceğiz. 31 Mart'ta irademizi göstereceğiz ve İstanbul'da yarı zamanlı, mevsimlik, konjonktürel belediye başkanını Saraçhane'den alıp evine göndereceğiz." dedi.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin Bakırköy'deki merkezinde düzenlenen Esnaf ve Sanatkarlar İstişare Toplantısı'nda konuşan Yönter, MHP olarak her zaman ön şartsız bir şekilde esnafla birlikte olmaya devam edeceklerini söyledi.

Yönter, Türkiye ekonomisinin yüzde 99'unun küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluştuğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye ekonomisinin kılcal damarlarını esnaf ve sanatkarlarımız oluşturuyor. Türkiye ekonomisinin değeri şu anda cari fiyatlarla 1 trilyon 119 milyar dolar. 1923'te bu rakam 950 milyon dolardı. Nereden nereye geldik? Şu anda kişi başına düşen gelir 13 bin 110 dolar, 1923'te 45 dolardı. Yeterli mi? Değil. Hedefimiz çok büyük. Ulaşmamız gereken yerler var. Bu nedenle Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına Türk ve Türkiye Yüzyılı dedik. Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı oluşturacak iki mimar var; Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli."

Esnaf ve sanatkarların temel problemlerini bildiklerini aktaran Yönter, küreselleşmenin soğuk dalgalarının esnafı çok etkilediğini söyledi.

Yönter, alışveriş merkezleri ve zincir marketlerin fiyat artışlarını takip ettiklerini kaydederek, "Bunun neresi insaflı, neresi vicdanlı? Bu fiyat artışlarının ekonomik gerçeklere dayandığını kim iddia edebilir. 31 Mart yaklaştıkça zammı ve ekonomiyi silah gibi kullananları biz bilmiyor muyuz? Bunların arkalarında Türkiye düşmanları yok mu? Bal gibi var, buz gibi var." ifadelerini kullandı.

TAG uygulamasıyla taksicilerin perişan olduğunu ifade eden Yönter, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu anda Türkiye genelinde taksici esnafımıza yönelik bir itibar suikastı var. Hiç kimse keyfinden 24 saat boyunca direksiyon sallamıyor. Bunlar emekçi, bu milletin has evlatları. Taksici, dolmuşçu esnafımızı sürekli karalayanları kınıyorum. Diğer tüm esnafımızın olduğu gibi taksicilerimizin de arkasındayız. İstanbul'da taksi sorununun kalıcı şekilde çözüleceğine de yürekten inanıyoruz. Önümüzdeki en sıcak gündemlerden biri bu olmalı."

"Türkiye'de siyasi sorun yaşanacak hiçbir ortam yoktur"

Yönter, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yönetimde istikrarın sağlandığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de siyasi sorun yaşanacak hiçbir ortam yoktur. Şimdi önümüzde mahalli idareler seçimi var. Bu seçimlerden de sağ salim 14-28 Mayıs seçimlerine müzahir olacak şekilde çıkmak zorundayız. Bu Türkiye için, esnaflarımız için, geleceğimiz için... 14 ve 28 Mayıs'ta malum zihniyet iktidar olsaydı halimiz ne olurdu? Allah bizi korumuş. Devlet, millet izmihlal yaşardı. Her şey birbirine girerdi. Sokaktan geçene cumhurbaşkanı yardımcılığı veren, PKK'yla ittifak yapan bir zihniyetle karşı karşıyaydık. Bölücüleri belediyelere taşıyan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Büyük bir krizin eşiğinden döndük. 31 Mart'ta bunu tamamlamamız, son vuruşu yapmamız lazım. İstanbul'daki trafik sorununun çözümü, depreme dayanıklı konutların yapımı ve İstanbul'un kirlenen çehresinin tekrar temizlenmesi için yeni bir umut, yeni bir isim gerekiyor. Bizim anlayışımıza göre bu ismin tarifi Sayın Murat Kurum ve Cumhur İttifakı. Murat Kurum Bey'in 31 Mart'ta seçileceğine inanıyoruz."

Yönter, yerel seçimde başarılı olacaklarını belirterek, "Biz kendi geleceğimiz hakkında, İstanbul hakkında karar vereceğiz. 31 Mart'ta irademizi göstereceğiz ve İstanbul'da yarı zamanlı, mevsimlik, konjonktürel belediye başkanını Saraçhane'den alıp evine göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

Ardından esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Yönter, sorunların çözümü için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini söyledi.