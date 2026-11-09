MHP Genel Başkanı Bahçeli: Atatürk'ü anlamanın yolu eserine ve fikirlerine sahip çıkmaktır - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Atatürk'ü anlamanın yolu eserine ve fikirlerine sahip çıkmaktır

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Atatürk\'ü anlamanın yolu eserine ve fikirlerine sahip çıkmaktır
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Atatürk'ün 88. vefat yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Atatürk'ü anlamanın kurucu felsefesine, devlet aklına ve temel ilkelerine sahip çıkmaktan geçtiğini belirterek, Cumhuriyet'in sonsuza kadar yaşatılması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Atatürk'ün 88. vefat yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Atatürk'ü anlamanın kurucu felsefesine, devlet aklına ve temel ilkelerine sahip çıkmaktan geçtiğini belirterek, Cumhuriyet'in sonsuza kadar yaşatılması gerektiğini vurguladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 88. vefat yıl dönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu, istiklal mücadelemizin lideri, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 88. senesinde hürmet, rahmet ve minnetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88. yıldönümü, Atatürk'ü anma günü, hiç kuşkusuz devletimiz adına, milletimiz namına çok kıymetli ve çok değerlidir. Ancak bugünü değerli ve kıymetli kılanın ne olduğunu doğru anlamakta en az bugün kadar önemlidir. Atatürk'ü yaşatmanın doğru yolu, eserine sahip çıkmak ve onun fikirlerini çağın gerçekleriyle yorumlayarak geliştirmekle imkana kavuşur. Zamanın ruhuna uygun politikalara temel yapmakla mümkün olur.

Türk milleti olarak Atatürk'ün kurucu felsefesini, devlet aklını ve temel ilkelerini her yönü ile faaliyetlerimizin merkezine koymak onu anlamanın en sağlıklı yoludur. Onu anlamak, siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik hadiseleri doğru kavrayıp devletimizin ve milletimizin varoluş iradesini güçlü kılmaktır. Tarihsel tecrübemizle yaşadığımız coğrafyadaki jeopolitik konumumuzu günün şartlarına göre daha anlamlı bir şekilde değerlendirip bilimsel ve teknolojik gelişmelerle, stratejik bir akılla birleştirerek ivmeye dönüştürebilmektir.

Atatürk, cephede kazandığı savaşlarda başarılı bir asker ve komutan iken Cumhuriyetle birlikte yaptığı inkılaplarla Türk milletini çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmayı amaçlayan büyük bir devlet adamı olduğunu kanıtlamış liderdir. 'Benim en büyük eserim Cumhuriyettir' diyen Atatürk, 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' diyerek de eserinin sonsuzluğuna dikkat çekmiştir. Bu anlamlı ve veciz sözler düşünüldüğünde Atatürk'e sevgi, saygı ve büyük bir duyguyla bağlı olan kuşaklara düşen görev onu anarken anlayıp geriye bıraktığı bu büyük mirası sonsuza kadar yaşatmaktır.

Bu düşüncelerle aramızdan ayrılışının 88. Yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele kahramanlarıyla birlikte aziz şehitlerimizi saygı ve şükran hislerimle anıyor, hepsine Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun diyorum."

Kaynak: ANKA
Mustafa Kemal AtatürkDevlet BahçeliGüncelSon Dakika

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