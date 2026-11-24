MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Devlet adamı merhum Hikmet Çetin, geride bıraktığı mümtaz anılarıyla hem mensubu bulunduğu siyasi camia, hem de aziz milletimiz tarafından her daim hayırla yad edilecektir." ifadesini kullandı.

Bahçeli, tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin için yayımladığı başsağlığı mesajında şunları kaydetti:

"Demokrasi ve siyasi hayatımızda milletvekilliği, bakanlık, başbakan yardımcılığı ve TBMM başkanlığı gibi önemli görevler üstlenen, Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğinin güçlenmesine, ülkemizin uluslararası camiada layıkıyla temsil edilmesine ve kalkınmasına katkıda bulunan, Türk milletine kıymetli hizmetler sunan eski CHP Genel Başkanı Sayın Hikmet Çetin'in vefatını üzüntüyle öğrendim.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dünyaya gelen bir vatan evladı olarak başladığı yaşam serüveninde nezaketi, çalışkanlığı ve toplumsal kucaklaşmayı esas alan duruşuyla hafızalara kazınan devlet adamı merhum Çetin, geride bıraktığı mümtaz anılarıyla hem mensubu bulunduğu siyasi camia, hem de aziz milletimiz tarafından her daim hayırla yad edilecektir. Merhum Çetin'e Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve mensubu bulunduğu siyasi camiaya başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."