MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Nevruz Mesajı Paylaştı - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Nevruz Mesajı Paylaştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Nevruz Mesajı Paylaştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk milletinin 21 Mart Bahar Bayramı olan Nevruz'u kutlayarak, bin yıllık kardeşliğin perçinlenmesi için tarihi bir eşik olmasını diledi. Bahçeli, Nevruz'un Türk kültürünün önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, bu günün bereket, bolluk, sevgi ve hürmetin daha da güçlendiği bir dönem olduğunu belirtti. Ayrıca, Nevruz ateşinin Türklüğün hayat ve varlık haklarının tesciline sahne olduğunu ifade etti.

20.03.2024 17:30  Güncelleme: 17:33
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Nevruz, milletimizi ortak amaç ve kaderde buluşturan köklü bir kaynaşma fırsatı olması bakımından bizimdir, bize has kadim bir emanettir. Yakılan Nevruz ateşi muhteşem Türk asırlarının kefili, en canlı görgü tanığı, en sağlam kültürel dokularından birisidir. Bu düşüncelerle Türk milletinin 21 Mart Bahar Bayramı'nı kutluyor, Yenigün'ün bin yıllık kardeşliğimizin perçinlenmesi için tarihi bir eşik olmasını diliyorum" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabı X'ten Nevruz mesajı paylaştı. Bahçeli'nin açıklaması şöyle:

"Nevruz, Nizamü'l Mülk'ün hazırlattığı Celali takvimine göre yılbaşı olarak kabul edilen (yeni) gündür. Aynı zamanda güneşin Koç burcuna girmesini, gece ile gündüzün eşit olmasını simgeler. Eski Oniki Hayvanlı Türk takviminde de Nevruz vardır ve baharın gelişini müjdeler. Nevruz günü; Hz.Nuh'un gemisi Cudi Dağı'na oturmuş, Hz.Yusuf kuyudan, Hz.Yunus balığın karnından çıkarılmıştır. Hz.Musa'nın Kızıl Denizi asasıyla yarması Nevruz Günü'ne denk gelmiştir. Türklerin Ergenekon'dan çıkışı da Nevruz Günü gerçekleşmiştir. Nevruz, baharın feyziyle birlik ve beraberlik hissiyatının taçlandığı gündür. Bereketin, bolluğun, sevginin, hürmetin daha da güçlendiği dönemdir. Nevruz, Türk milletinin nesilden nesile taşıdığı bahar, barış ve kardeşlik meşalesidir. Bu meşalenin aydınlığında dostluk, yardımlaşma ve dayanışma ruhu tekemmül etmiştir. Asırlar geçse bile bu çok önemli tarihsel ve kültürel miras Türklüğün vicdanında özenle korunmuş, özüyle ve özgüvenle yaşatılmıştır. Bu yüzden Nevruz; yeniden doğuşun, dirilişin, uyanışın, huzur ve esenliğin kutlu mesajıdır. Bu mesajın ülkemize, bölgemize ve dünyaya bütünüyle hakim olması yegane temennimdir.

Binlerce yıldan bu yana Balkanlardan Orta Asya bozkırlarına, Adriyatik'ten Çin seddine, Kafkasya yaylalarından Ortadoğu vadilerine, Kırım köylerinden Sibirya düzlüklerine kadar yakılan Nevruz ateşi Türklüğün hayat ve varlık haklarının tesciline sahne olmuştur. Nevruz, milletimizi ortak amaç ve kaderde buluşturan köklü bir kaynaşma fırsatı olması bakımından bizimdir, bize has kadim bir emanettir. Yakılan Nevruz ateşi muhteşem Türk asırlarının kefili, en canlı görgü tanığı, en sağlam kültürel dokularından birisidir. Bu düşüncelerle Türk milletinin 21 Mart Bahar Bayramı'nı kutluyor, Yenigün'ün bin yıllık kardeşliğimizin perçinlenmesi için tarihi bir eşik olmasını diliyorum. Son yurdumuzda birlik ve beraberlik içerisinde sonsuza kadar var olmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor; tüm vatandaşlarımızla, gönül ve kültür coğrafyalarımızdaki tüm kardeşlerimizle sağlık, sıhhat, refah, mutluluk ve selamet dileklerimi paylaşıyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Nevruz Mesajı Paylaştı - Son Dakika

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