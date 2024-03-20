MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Nevruz'u Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Nevruz'u Kutladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevruz Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Nevruz'un yeniden doğuşun, dirilişin, uyanışın, huzur ve esenliğin kutlu mesajı olduğunu belirtti. Bahçeli, Türk milletinin nesilden nesile taşıdığı bahar, barış ve kardeşlik meşalesinin Nevruz'da daha da güçlendiğini vurguladı. Ayrıca, Nevruz ateşinin Türklüğün hayat ve varlık haklarının tesciline sahne olduğunu ifade etti ve Türk milletinin Bahar Bayramı'nı kutladı.

20.03.2024 17:15  Güncelleme: 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Nevruz, yeniden doğuşun, dirilişin, uyanışın, huzur ve esenliğin kutlu mesajıdır. Bu mesajın ülkemize, bölgemize ve dünyaya bütünüyle hakim olması yegane temennimdir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Nevruz'un, Nizamü'l Mülk'ün hazırlattığı Celali takvimine göre yılbaşı olarak kabul edilen yeni gün olduğunu, aynı zamanda güneşin koç burcuna girmesini, gece ile gündüzün eşit olmasını simgelediğini belirtti.

Eski Oniki Hayvanlı Türk Takvimi'nde de Nevruz'un bulunduğunu ve baharın gelişini müjdelediğini kaydeden Bahçeli, "Nevruz günü, Hz.Nuh'un gemisi Cudi Dağı'na oturmuş, Hz.Yusuf kuyudan, Hz.Yunus balığın karnından çıkarılmıştır. Hz. Musa'nın Kızıl Denizi asasıyla yarması Nevruz Günü'ne denk gelmiştir. Türklerin Ergenekon'dan çıkışı da Nevruz Günü gerçekleşmiştir." ifadelerine yer verdi.

Nevruz'un, baharın feyziyle birlik ve beraberlik hissiyatının taçlandığı gün, bereketin, bolluğun, sevginin, hürmetin daha da güçlendiği dönem olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Nevruz, Türk milletinin nesilden nesile taşıdığı bahar, barış ve kardeşlik meşalesidir. Bu meşalenin aydınlığında dostluk, yardımlaşma ve dayanışma ruhu tekemmül etmiştir. Asırlar geçse bile bu çok önemli tarihsel ve kültürel miras Türklüğün vicdanında özenle korunmuş, özüyle ve öz güvenle yaşatılmıştır. Bu yüzden Nevruz, yeniden doğuşun, dirilişin, uyanışın, huzur ve esenliğin kutlu mesajıdır. Bu mesajın ülkemize, bölgemize ve dünyaya bütünüyle hakim olması yegane temennimdir."

"Nevruz bize has kadim bir emanettir"

Bahçeli, binlerce yıldan bu yana Balkanlar'dan Orta Asya bozkırlarına, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne, Kafkasya yaylalarından Orta Doğu vadilerine, Kırım köylerinden Sibirya düzlüklerine kadar yakılan Nevruz ateşinin Türklüğün hayat ve varlık haklarının tesciline sahne olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Nevruz, milletimizi ortak amaç ve kaderde buluşturan köklü bir kaynaşma fırsatı olması bakımından bizimdir, bize has kadim bir emanettir. Yakılan Nevruz ateşi muhteşem Türk asırlarının kefili, en canlı görgü tanığı, en sağlam kültürel dokularından birisidir.

Bu düşüncelerle Türk milletinin 21 Mart Bahar Bayramı'nı kutluyor, yeni günün bin yıllık kardeşliğimizin perçinlenmesi için tarihi bir eşik olmasını diliyorum. Son yurdumuzda birlik ve beraberlik içerisinde sonsuza kadar var olmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, tüm vatandaşlarımızla, gönül ve kültür coğrafyalarımızdaki tüm kardeşlerimizle sağlık, sıhhat, refah, mutluluk ve selamet dileklerimi paylaşıyorum."

Kaynak: AA

Nevruz Bayramı, Devlet Bahçeli, Bahar Bayramı, Kültür, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Nevruz'u Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Gazze'de çocuklar acılarını uçurtmalarla unutmaya çalışıyor
    17:39 Gazze'de çocuklar acılarını uçurtmalarla unutmaya çalışıyor

    Gazze Şeridi'nde yaşayan çocuklar, İsrail'in saldırılarının neden olduğu acıları ve zor şartları uçurtma uçurarak unutmaya çalışıyor. Eğitimlerini yarım bırakan, yetersiz beslenmek zorunda kalan çocuklar çatışmaların gölgesinde mutlu olmaya çalışıyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyinden ailesiyle birlikte ayrılan çocuklar, güneydeki kamplarda hayata tutunmaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail saldırılarında binlerce çocuğun yaralandığını ve binlercesinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

  • Bursa'da Otoyolda Bariyer Demirlerini Kesip Söken Şahıslar Yakalandı
    17:39 Bursa'da Otoyolda Bariyer Demirlerini Kesip Söken Şahıslar Yakalandı

    Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan devriye sırasında Bursa-İzmir Otoyolu üzerinde bariyer demirlerinin kesildiği ve söküldüğü fark edildi. Araştırma sonucunda, suç kaydı bulunan M.A. ve C.G. isimli şahıslar, yanlarında bulunan malzemelerle birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Yayladağı ve Kırıkhan'da Ruhsatsız Av Tüfeği Operasyonu
    17:39 Yayladağı ve Kırıkhan'da Ruhsatsız Av Tüfeği Operasyonu

    Yayladağı ve Kırıkhan ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, ruhsatsız 20 av tüfeği ve 23 fişek ele geçirildi. Operasyonlarda 1 şüpheli gözaltına alındı.

  • Erzurum Sivil Toplum Platformu Gazze ve Filistin için Ümmet Sofrası düzenledi
    17:38 Erzurum Sivil Toplum Platformu Gazze ve Filistin için Ümmet Sofrası düzenledi

    Erzurum Sivil Toplum Platformu, Gazze ve Filistin için Ulu Camide Ümmet Sofrası adıyla sessiz bir iftar düzenledi. İftar öncesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve oruçlar açıldı. İftar menüsünde ekmek, zeytin, hurma ve su yer aldı. İftar sonrasında Filistin ve Gazze halkı için dualar edildi.

  • Bozkurt Belediyesi Mecidiye Mahallesi'nde iftar sofrası kurdu
    17:38 Bozkurt Belediyesi Mecidiye Mahallesi'nde iftar sofrası kurdu

    Bozkurt Belediyesi, Mecidiye Mahallesi'nde iftar sofrası kurarak mahalle sakinleriyle birlikte iftar yaptı. Başkan Çelik, mahalle halkının memnuniyetini gördükten sonra görevlerini yerine getirmeye devam edeceklerini belirtti.

  • Bursa'da Otoyolda Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı
    17:37 Bursa'da Otoyolda Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

    Bursa-İzmir otoyolunda meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otoyolda yapılan kesikler ve sökülen cıvatalar üzerine çalışma başlattı. 5 suç kaydı bulunan M.A. ve 6 suç kaydı bulunan C.G. yakalandı. Şüphelilerin kullandığı araçta suç aletleri ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların jandarma karakolundaki işlemleri devam ediyor.

  • HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Kazanmak için bu yarışta varız
    17:37 HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Kazanmak için bu yarışta varız

    HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Van'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de insanların açlıktan öldüğünü belirterek, yerel seçimler öncesi insan ve adalet odaklı bir politika geliştireceklerini vurguladı. Yapıcıoğlu, ayrıca sosyal belediyecilik politikalarıyla geçim sıkıntısı çeken insanlara yardım edeceklerini ve aileleri güçlendirmek istediklerini söyledi.


17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın
16:47 İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı
15:48 Olaylı maçta sahaya giren maskeli taraftardan şaka gibi savunma: Amacım soyunma odasına gidin demekti Olaylı maçta sahaya giren maskeli taraftardan şaka gibi savunma: Amacım soyunma odasına gidin demekti
15:42 Ateşe benzin döken Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan çok sert sözler Ateşe benzin döken Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan çok sert sözler
15:25 Mahalle sucusu, yıllarca çocuklara tecavüz etti ve kayıt altına aldı Mahalle sucusu, yıllarca çocuklara tecavüz etti ve kayıt altına aldı
16:10 Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz
15:58 Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı
15:57 Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 2’si tutuklandı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 2'si tutuklandı
15:42 Fenerbahçe, takvim yoğunluğu gerekçesiyle Süper Kupa maçının ertelenmesi için TFF’ye resmi başvuruda bulundu Fenerbahçe, takvim yoğunluğu gerekçesiyle Süper Kupa maçının ertelenmesi için TFF'ye resmi başvuruda bulundu
15:25 Yalova’daki deprem Kuzey Anadolu fay hattının Marmara Denizi içerisindeki koluna sıçrama yapabilir Yalova'daki deprem Kuzey Anadolu fay hattının Marmara Denizi içerisindeki koluna sıçrama yapabilir
15:24 Yıldız Tilbe’nin stadyumda vereceği konserinin bilet fiyatları dudak uçuklattı Yıldız Tilbe'nin stadyumda vereceği konserinin bilet fiyatları dudak uçuklattı
15:02 Talat Papatya, TFF 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etti Talat Papatya, TFF 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etti
14:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığıyla sınanıyoruz, üstesinden geleceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığıyla sınanıyoruz, üstesinden geleceğiz
14:16 18 yaşındaki bir anne, sevgilisiyle kaçan annesini canlı yayında anlattı 18 yaşındaki bir anne, sevgilisiyle kaçan annesini canlı yayında anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2024 17:39:47. #1.11#
SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Nevruz'u Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement