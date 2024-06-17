MHP Heyeti Yeniden Refah Partisi'ne Bayram Ziyaretinde Bulundu

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HABER: MEHMET OFLAZ - KAMERA: UĞUR DEMİRCİ

(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki heyet, Yeniden Refah Partisi'ne (YRP) bayram ziyaretinde bulundu. Bayramlaşma ziyaretinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu konuşuldu. YRP'li Doğan Aydal, "Devlet Bey evlenseydi hanımı iyi bakardı, bakmamışlar" dedi. Aydol, daha sonra "espri" yaptığını belirterek, "Hanımın yüzünden çökenler de var" dedi.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Ankara'da siyasi parti temsilcilerinin karşılıklı bayram ziyaretleri devam ediyor. Yeniden Refah Partisi'nde, bayramlaşmak amacıyla gelen heyetleri, Genel Başkan Vekili Doğan Aydal, Ar-Ge Başkan Yardımcısı Erkan Serbest, Kadın Kolları Ar-Ge Başkanı Merve Güner, Kadın Kolları Ekonomik İşler Başkanı Aynur Yangaz'dan oluşan heyet ağırladı.

Yeniden Refah Partisi'ni sırasıyla Memleket Partisi, Zafer Partisi, Anavatan Partisi, Vatan Partisi, AK Parti, MHP, DEVA Partisi, Hür Dava Partisi, Milli Yol Partisi, Demokrat Parti ve Büyük Birlik Partisi heyetleri ziyaret etti.

YRP'yi, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Genel Başkan Başdanışmanı MYK üyesi Özgür Bayraktar, MHP MYK üyesi Emine Güven Öztürk ziyaret etti. MHP heyeti, YRP'ye çiçek getirdi. MHP'li heyetin bayramını kutlayan YRP'li Aydal, "Bayramın en güzel tarafıda bu. Normal şartlarda bir türlü rastlaşamıyoruz" dedi. MHP'li Durmaz ise "Rabbim sağlıkla nice bayramlara kavuştursun. Ülkemize, milletimize, devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

"Evlilik meselesi kısmet"

Doğan Aydal, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın selamını ileterek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunu sordu. Aydal'ın, "Devlet Bey benim arkadaşımdır. Değerli bir insandır. Devleti seven bir insandır. Devlet Bey evlenseydi hanımı iyi bakardı, bakmamışlar..." açıklamasına MHP'li Durmaz, "Devlet Bey'e Allah sağlıklı ömürler versin, şu anda kendiside hem sporunu yapmaya hem de bakımı da iyi. Evlilik meselesi kısmet" yanıtını verdi.

"Hanımın yüzünden çökenler de var"

Aydal, "Ben espri olarak söyledim. Bir adam diri duruyorsa hanımı yüzündendir diyorlarlar ya o da pek doğru değil. Hanımı yüzünden çökenlerde var" şeklinde konuştu.

MHP'li da Durmaz, "Şu an bir sıkıntı yok. Türkiye'nin yükünü omuzlarımıza alınca ister istemez zaman zaman yorulabiliyorsunuz" ifadesine yer verdi.