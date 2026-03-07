MHP İlçe Başkanı Yaşlı ve Hastaları Ziyaret Etti

MHP Ulaş İlçe Başkanı Servet İlbey, hasta ve yaşlıları ziyaret etti.

Ziyarette ailelerin taleplerini dinleyen İlbey, "MHP, bu ülkenin yetim, garip, kimsesiz ve umut bekleyen öz evlatlarının hamisidir. Bir büyüğümüzün hayır duasını almak, bir hastamızın yüzünde tebessüm oluşturmak bizim için tüm makamların üzerindedir." dedi.

Aileler de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, İlbey'e teşekkür etti.