MHP İstanbul İl Başkanlığı'na Atama

(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin İstanbul İl Teşkilatı'nın feshedilmesinin ardından İstanbul İl Başkanlığı'na Volkan Yılmaz'ın atandığını duyurdu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin İstanbul il ve 39 ilçe teşkilatını feshedildiğini duyurmuştu. Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Tüzüğümüzün 52. ve 54. Maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul il başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?