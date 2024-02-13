MHP Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe teşkilatlarının yeniden göreve başladığı açıklandı - Son Dakika
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MHP Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe teşkilatlarının yeniden göreve başladığı açıklandı

MHP Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe teşkilatlarının yeniden göreve başladığı açıklandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Adana'da görevden alınan üç ilçe başkanı ve yönetimin yerine yeni atamalar yaptı. MHP Saimbeyli İlçe Başkanlığına Mehmet Durmuşoğlu, Karaisalı'ya Ahmet Mahmut Şekerci ve MHP Yumurtalık İlçe Başkanlığına Seyfi Kılınç atandı. Yeni yönetimlerin oluşturulmasıyla Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe teşkilatları yeniden hizmete açıldı.

13.02.2024 19:13
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe teşkilatlarının yeniden görevine başladığı bildirildi.

Partiden yapılan açıklamada, Adana'da geçtiğimiz günlerde görevden alınan üç ilçe başkanı ve yönetimin yerine yenilerini atadığı belirtildi. ???????

Açıklamada, yeni yönetimlerin oluşturulmasıyla Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık'ta ilçe teşkilatının yeniden hizmete açıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, MHP Saimbeyli İlçe Başkanlığı görevine Mehmet Durmuşoğlu'nun, Karaisalı'ya Ahmet Mahmut Şekerci'nin ve MHP Yumurtalık İlçe Başkanlığına da Seyfi Kılınç'ın atandığını belirtti.

Kaynak: AA

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