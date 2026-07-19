MHP Karamürsel Kongresi\'nde Parlak Yeniden Seçildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karamürsel İlçe Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Hüseyin Parlak yeniden göreve seçildi.

Karamürsel Öğretmenevi Sosyal Tesisleri'nde tek adayla gerçekleştirilen kongrenin divan başkanlığını Ülkü Ocakları Kocaeli İl Başkanı Abdülkadir Özdemir yaptı.

400 delegeden 188'inin oy kullandığı kongrede, oyların tamamını alan mevcut ilçe başkanı Hüseyin Parlak yeniden seçildi.

Kongrede ayrıca, ilçe yönetim kurulu ile il delegeleri de belirlendi.

Kongrede konuşan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, kongrelerin ardından teşkilatların çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, yeni seçilen ilçe yönetimine başarı diledi.

MHP İl Başkanı Enes Emengen de birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, teşkilatların yeni dönemde çalışmalarına daha güçlü şekilde devam edeceğini ifade etti.